Vermehrt DNA-Tests bei Flüchtlingen

Anerkannte Flüchtlinge dürfen ihre Ehepartner und ihre minderjährigen Kinder in der Regel sofort in die Schweiz nachziehen. Bei vorläufig Aufgenommenen ist die Hürde höher: Sie dürfen erst nach drei Jahren einen Antrag stellen und dürfen ihre Familie nur dann nachziehen, wenn sie über eine genügend grosse Wohnung verfügen und nicht von der Sozialhilfe abhängig sind.

Offenbar ist jedoch das Missbrauchspotenzial gross und die Antragsteller versuchen, Personen in die Schweiz zu holen, mit denen sie nicht verwandt sind. Daher fordern die Behörden die Antragsteller in vielen Fällen dazu auf, ihre verwandtschaftliche Beziehung mittels DNA-Test zu belegen. Dies berichtet die SonntagsZeitung unter Berufung auf die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA). Laut der Organisation ordnen kantonale Migrationsbehörden die Tests systematisch an. Betroffen seien vor allem Personen afrikanischer Herkunft, insbesondere aus Eritrea.

Auch das Hilfswerk Heks, das Asylsuchenden Rechtsberatung anbietet, hat nach eigenen Angaben eine Zunahme an geforderten DNA-Tests festgestellt. Vor allem in der Deutschschweiz, namentlich in den Kantonen Zürich und Aargau, würden fast alle Antragsteller zum Test gebeten. Zudem beruft sich die SonntagsZeitung auf die rechtsmedizinischen Institute in Zürich und Basel sowie die Genetica AG, die in den letzten zwei Jahren ebenfalls zunehmende Tendenzen feststellten. Bis zu den Sommerferien habe man fast täglich DNA-Untersuchungen von Flüchtlingen aus Eritrea durchgeführt, sagt Roland Spiegel, zuständiger Facharzt bei Genetica.

Keine Zahlen

Wie viele Gentests verlangt wurden, lässt sich bei den Behörden indes nicht eruieren. Dazu würden – wie so oft im Asylbereich – keine statistischen Daten erhoben, heisst es beim Staatssekretariat für Migration (SEM), das für die Anträge von vorläufig Aufgenommenen zuständig ist. Ebenfalls keine Zahlen gibt es in den Kantonen – bei anerkannten Flüchtlingen sind sie für die Gesuche zuständig. Die kantonalen Behörden sagen lediglich, es gebe jährlich einige wenige Tests. Die Kosten dafür sowie für die Reise der Familienmitglieder in die Schweiz müssten die Antragsteller selber begleichen, sagt SEM-Sprecher Lukas Rieder der BaZ.

Seit 2015 bis heute gewährte das SEM im Rahmen des Familiennachzugs insgesamt 7'984 Personen Asyl. Bei den vorläufig Aufgenommenen hiess der Bund den Nachzug lediglich für 144 Personen gut.

Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2017 sind laut Ausländerstatistik 19'222 Personen via Familiennachzug in die Schweiz eingereist, 9'323 davon aus EU-/Efta-Ländern.

Gesetzliche Grundlage fehlt

Die SBAA fordert, dass der Trend zur systematischen Anordnung der Tests sofort gestoppt wird. «Wenn die Behörden systematische Tests wollen, dann muss dafür erst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden», sagt Geschäftsleiterin Eleonora Heim im Gespräch mit der BaZ. «Ein DNA-Test ist ein grosser Eingriff in die Privatsphäre eines Menschen und soll nur angeordnet werden dürfen, wenn begründete Zweifel über die Abstammung oder die Identität einer Person bestehen, die sich anders nicht ausräumen lassen.» Gemäss Bundesverfassung und des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen dürfe das Erbgut einer Person nur untersucht werden, wenn der Betroffene zustimme, oder es das Gesetz vorschreibe, wie dies bei einem Strafverfahren der Fall sei.

«Wird bei einem Antrag auf Familiennachzug von der kantonalen Migrationsbehörde ein DNA-Test verlangt, ist das Einverständnis der Betroffenen kaum freiwillig, weil ein DNA-Test in diesen Fällen die einzige Möglichkeit ist, die Familie in die Schweiz kommen zu lassen.»

Zudem sei vor allem bei vorläufig Aufgenommenen die Hürde bereits sehr hoch: Sie müssten mindestens drei Jahre warten, eine Wohnung haben, die den Anforderungen der Behörden entspreche, und dürften nicht von der Sozialhilfe abhängig sein. «Irgendwo muss man einen Punkt machen.» (Basler Zeitung)