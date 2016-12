Walliser Regierungspräsidentin schockiert über Freysinger-Berater

Das Video eines selbst ernannten «Überlebensspezialisten» kursiert derzeit auf Facebook. Die Walliser Regierungspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten (SP) zeigt sich schockiert über Aussagen darin. Der SVP-Staatsrat Oskar Freysinger hatte den umstrittenen Experten am Dienstag bei einer Medienkonferenz über Risikoanalysen vorgestellt. Der Mann publiziert unter dem Namen Piero San Giorgo Bücher, in denen er einen «Zusammenbruch der Wirtschaft» prognostiziert.

Er wird politisch sehr weit rechts verortet. Das zeigte auch ein Video, dass am Donnerstag von zahlreichen Personen im Wallis geteilt wurde. Das Video wurde tausende Male aufgerufen und sorgte für Empörung. Im Gespräch mit einer anderen Person erklärt Piero San Giorgio darin: «Wir retten die Kranken, die Behinderten, alle die wir wollen. Sehr gut, das gibt uns ein gutes Gewissen, aber das ist nicht wie man eine Zivilisation aufbaut, sondern wie man sie zerstört.»

«Es liegt in unserer Natur, ein Waffen SS zu sein», sagte er weiter. Die Präsidentin der Walliser Regierung, Esther Waeber-Kalbermatten, zeigte sich schockiert über das Video, wie sie am Donnerstag der Nachrichtenagentur sda sagte. Sie betonte, sich derzeit als Privatperson zu äussern und nicht als Präsidentin der Walliser Regierung. Sie will das Mandat der Arbeitsgruppe von Oskar Freysinger und insbesondere jenes von Piero San Giorgio nun unter die Lupe nehmen.

Freysinger verteidigt Nominierung

Oskar Freysinger hatte die umstrittene Ernennung am Donnerstag in der Zeitung «Nouvelliste» verteidigt. Ein weltweiter «Zusammenbruch» sei nicht auszuschliessen, sagte der Walliser Sicherheitsdirektor. Er sei gewählt worden, um auch für das Schlimmste gerüstet zu sein. Deshalb versuche er, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Da kommt Piero San Giorgio ins Spiel.

Der Schweizer mit italienischen Wurzeln geht angesichts globaler Probleme wie «klimatischen Störungen», «ungezügelter Globalisierung» oder «kolossalen Schulden» von einem «massiven globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch» aus. 2025 herrsche ein allgemeiner Kriegszustand. Mit seinen Büchern und Videos will der Autor aufzeigen, wie man sich auf solche Ereignisse vorbereiten könne. Laut dem «Nouvelliste» spricht er auch regelmässig vor radikalen Gruppierungen. (pat/sda)