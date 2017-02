Was steht hinter diesem rabiaten Polizeieinsatz?

«Ich habe nichts gemacht», schreit der Mann, der am Boden liegt. «Dann lieg doch einfach hin», antwortet der Polizist, der ihn im Schwitzkasten hat. Ein Video, das auf Facebook publiziert worden ist, zeigt rabiate Szenen bei einem Polizeieinsatz. Ein Polizist und ein Mann ringen über eine Minute auf dem Boden miteinander. «Der Polizist hat meinen Kollegen einfach grundlos angegriffen», ist eine Person zu hören, die nicht im Bild ist. Über eine halbe Million Menschen haben sich den Beitrag bereits angesehen, rund 4000 Personen Kommentare hinterlassen. Die Meinungen gehen auseinander: Während die einen Polizeigewalt anprangern, loben die anderen die «Festnahmetechnik.»

Die Person, die das Video veröffentlicht hat, hat am Dienstag auf Anfragen nicht reagiert. Der Kantonspolizei ist das Video aber ein Begriff, wie eine Anfrage von baz.ch/Newsnet ergibt. Laut Mediensprecherin Ramona Mock zeigt es einen Vorfall in Spiez vom Montagnachmittag. Alles begann, als eine Patrouille in der Spiezer Innenstadt eine Person beobachtet habe, welche zur Verhaftung ausgeschrieben war. Beim Anblick der Polizisten ergriff der Gesuchte die Flucht. Einer der Polizisten nahm die Verfolgung zu Fuss auf, ein zweiter folgte im Polizeiauto.

Nun schalteten sich zwei weitere Personen ein, die sich laut Polizei vermutlich mit dem Geflüchteten hatten treffen wollen. Sie beschimpften den im Auto zurückgebliebenen Polizisten. Als dieser weiterfahren wollte, stellte sich einer der beiden auf den Fussgängerstreifen, und stoppte Weiterfahrt. «Trotz wiederholter Aufforderung, weiterzugehen, blieb der Mann auf dem Fussgängerstreifen stehen und beschimpfte den Polizisten», so Mock. Der Polizist sei daraufhin ausgestiegen, um bei dem Mann eine Personenkontrolle durchzuführen. «Als er festgehalten wurde, fiel ihm ein Messer aus der Jacke». Der Polizist habe dem Mann daraufhin versucht, Handfesseln anzulegen, wobei es zum im Video gezeigten Handgemenge gekommen sei.

Anzeige wegen Hinderung einer Amtshandlung vor der Justiz

«Wenn der Mann der Aufforderung weiterzugehen, Folge geleistet hätte, wäre es gar nicht zur Kontrolle gekommen» betont Mock. Für den Polizisten sei nicht ersichtlich gewesen, weshalb der Mann die Kontrolle verweigert hätte. «Eine Anhaltung hat sich in diesem Zusammenhang aufgedrängt.» Dem Polizisten sei es gelungen, weitere Einsatzkräfte herbei zu rufen, die den um sich schlagenden Mann schliesslich Handschellen anlegen konten

Der Mann sei mit auf die Wache genommen worden. Inzwischen ist er wieder frei, laut Mock wird er aufgrund des Vorfalls wegen Hinderung einer Amtshandlung an die Justiz rapportiert. Auch die zur Verhaftung ausgeschriebene Person, sei in der Zwischenzeit gefasst worden. Was dieser vorgeworfen wird, werde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommuniziert, so Ramona Mock. (baz.ch/Newsnet)