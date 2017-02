Wird die Schweiz zum letzten Brexit-Schlachtfeld?

Kate Hoey ist voll des Lobes. Die Schweiz sei ein renommierter Standort für ergiebige hochrangige Treffen und Verhandlungen. Die britische Labour-Abgeordnete fordert, dass die Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU über den Brexit in der «neutralen» Schweiz stattfinden und nicht im «feindlichen» Brüssel. Dort würden die Unterhändler der EU über einen Heimvorteil verfügen, sagte Hoey dem britischen «Daily Express». Sie fordert von der britischen Premierministerin Theresa May deshalb, im Austrittsschreiben an die EU die Schweiz als Verhandlungsort vorzuschlagen.

Zwei (oder mehr) feindliche Parteien, die sich auf neutralem Territorium treffen – das ist die Konstellation von Friedensverhandlungen, wie sie regelmässig in der Schweiz stattfinden. Sich in eine Reihe mit Konfliktparteien aus Syrien, dem Jemen und Syrien zu begeben, mag ganz im Sinn des harten Kerns der Brexit-Verfechter sein, zu denen trotz ihrer Parteimitgliedschaft auch Hoey gehört. Über entsprechende Intentionen der britischen Regierung wurde bisher aber nichts bekannt. Auch rechnete die EU-Kommission nicht mit der Forderung nach Verhandlungen in der Schweiz. Sprecher Margaritis Schinas musste sich am Montag in einer Fragestunde ein Lachen verkneifen, bevor er einräumen konnte, über diese Option persönlich nicht auf dem Laufenden zu sein. Er versprach aber, Chefunterhändler Michel Barnier zu informieren.

Falls Hoeys Forderung doch noch zum ernsthaften Thema würde, wäre zumindest Luzi Stamm sofort bereit, die Verhandlungen zu beherbergen. Territorium für internationale Verhandlungen zur Verfügung zu stellen, sei eine zentrale Aufgabe innerhalb der Guten Dienste, die die Schweiz leiste, sagt er. Der Badener SVP-Nationalrat und Auns-Vizepräsident ist Mitglied der UK - Swiss Friendship Association, die der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann letztes Jahr gegründet hat. Nach Neujahr waren die beiden zusammen mit anderen Nationalräten in London, um Kontakte zu den dortigen Konservativen zu knüpfen. Nach wie vor findet Stamm, die Schweiz sollte das Ziel haben, Grossbritannien zu einem Efta-Beitritt zu bewegen. Aufgrund ähnlicher Interessen müsste die Schweiz zudem einen starken bilateralen Kontakt zur britischen Regierung aufbauen. «Ich glaube, da macht der Bundesrat bisher nicht viel.»

Der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer hingegen winkt ab. Grossbritannien und die restlichen EU-Staaten müssten über die Auflösung einer vertraglichen Bindung verhandeln. Mit Friedens- oder Versöhnungsgesprächen, wie sie die Schweiz als Teil ihrer Guten Dienste organisiere, hätten die Austrittsverhandlungen nichts zu tun. «Das ist eine völlige Überdrehung, um sie als Konflikt darzustellen.» Eine Zusammenarbeit mit Grossbritannien hält Nussbaumer nicht für prioritär. «Wir müssen unsere eigene Strategie fahren.» Auch wenn der vom Bundesrat angestrebte Weg eines institutionellen Rahmenabkommens umstritten sei, sei es sinnvoller, diesen zu verfolgen, als abzuwarten, was bei den Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU herauskomme. (baz.ch/Newsnet)