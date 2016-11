Ein langes Leben hat, wer gut lebt

Sie trinken eher ein als zwei Gläschen Wein pro Tag, dafür auch gerne mal einen Grappa. Viele haben lange geraucht. Sie essen Brot und Ziegenkäse, Pizza, selten Fleisch. Trotzdem haben die Bewohner im bergigen Bezirk Ogliastra rund um das Dorf Villagrande Strisaili im Osten von Sardinien die weltweit höchste Lebenserwartung. Von den 17'965 Personen der Region, die um 1890 geboren wurden, sind 91 über 100 Jahre alt geworden. Neuere Statistiken zeigen ein ­ähnliches Bild: Eine von 2000 Personen wird heute 100 Jahre alt – das ist fünfmal häufiger als in ­herkömmlichen industrialisierten Gebieten.

Ogliastra zählt zu den sogenannten Blue Zones; Gegenden, in denen die Chance, 100 Jahre alt zu werden, besonders hoch ist. ­Geprägt wurde der Begriff vom belgischen Demografen Michel Poulain und vom italienischen Statistiker Gianni Pes. 2004 publizierten die beiden einen Aufsatz über das Wunder von Ogliastra, wo manchmal innerhalb weniger Tage mehrere Geburtstagspartys von 100-Jährigen gefeiert werden. Mit blauem Kugelschreiber kreisten die Forscher auf der Landkarte in der Region die interessantesten Orte ein, deshalb der Name.

Selbst kochen, statt Fertiggerichte essen

Der Bericht schlug ein wie eine Bombe, Journalisten aus aller Welt reisten nach Sardinien. Bald rückten weitere Orte in den Fokus; etwa Ogimi an der Nordküste der japanischen Insel Okinawa. Auch dort gibt es besonders viele 100-Jährige. Ebenso auf der griechischen Insel Ikaria, auf der Halbinsel ­Nicoya in Costa Rica oder in Småland, Schweden. Immer handelt es sich um abgelegene Orte, in denen sich Menschen seit Jahrhunderten selbst um den Anbau ihrer Nahrungsmittel kümmern.

Diese Erkenntnisse hat der schwedische Journalist Henrik Ennart in einem Buch zusammengetragen. Ergänzt wird das «Kochbuch der 100-Jährigen» mit 53 Rezepten. Dafür hat der Stockholmer Spitzenkoch Niklas Ekstedt die Lieblingsgerichte der Menschen aus den Blue Zones gesammelt und eigene Rezepte kreiert. Besonders interessant: Vieles deckt sich nicht mit dem aktuellen «healthy Lifestyle», mit exzessivem Sport, Yoga und einer Ernährung ohne jegliche Sünden.

In den Blue Zones geht es nicht darum, sich besonders viel zu bewegen oder Essregeln aufzustellen. Vielmehr fügen sich mehrere Faktoren auf günstige Weise zusammen: Egal, in welcher Blue Zone die Menschen leben – die Selbstversorger verbringen viel Zeit im Garten, wo sie eigene Produkte anbauen. So bleiben sie gelenkig und müssen kaum zu Hause herumsitzen – etwas, das besonders schnell alt macht. Sie essen frisch und kochen selbst. Fertiggerichte kennen sie nicht. Sie essen gut, aber nie zu viel, und vor allem abwechslungsreich. Und da gehört eben auch mal ein Schnäpsli dazu.

Weder Superfood noch regelmässige Diäten

Was immer die rüstigen Senioren essen – es geht stets einher mit einem gemächlichen, gemeinschaftlichen Lebensstil. Sie machen Siesta. Sie sind gut vernetzt – in der Familie, mit Freunden, die ­notabene ja nicht so früh sterben. Nie würden sie alleine speisen, gemeinsam zu essen wirkt ebenfalls lebensverlängernd. Je nach Region unterscheiden sich die Lebensmittel: Auf Okinawa essen die Greise viel Süsskartoffeln, Tofu oder Miso-Suppe; auf Ikaria sind Hülsenfrüchte und Wildkräuter wichtig. Der Casu Axedu, ein Ziegenkäse, ist auf Sardinien unverzichtbar. Je nach geografischer Lage kommt Fisch oder Fleisch dazu. Das Einzige, was alle Gebiete vereint, ist, dass Zucker sehr sparsam verwendet wird. Geld für sündige Desserts ist auch nicht vorhanden. Süsses nehmen die Menschen in Form von Früchten oder Honig ein.

Die Küche der 100-Jährigen ­basiert also weder auf bestimmten Superfoods noch seltsamen Diäten, sondern einzig auf der Tat­sache, dass sie das Beste aus den Rohstoffen machen, die die Region ihnen natürlicherweise bietet. Dass die regionale Küche weltweit auf dem Vormarsch ist, leuchtet in diesem Zusammenhang ein. Und selbst wenn man nie zum Selbstversorger wird, ergibt es durchaus Sinn, sich die Weisheit der Blue-Zones-Menschen zu verinnerlichen: Ein langes Leben hat, wer gut lebt, nicht wer versucht, lange zu leben. (SonntagsZeitung)