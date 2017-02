Das sagen unsere Leser

«Was ein Leben kosten darf: Das Dilemma der Mediziner»

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Ein Muss für eine Patientenverfügung? Im Gespräch hört man häufig: «An Schläuchen hängen möchte ich nicht. Lebensverlängernde Massnahmen bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja – aber irgendwann bitte nicht mehr.» Das heisst: Die meisten Menschen wissen mit ­diesem Thema umzugehen. Das in einer Patientenverfügung niederzuschreiben, wäre mehr als nur sinnvoll. Dass mit Patientenverfügungen sehr viel Geld, aber auch viel Schmerz erspart werden kann, ist bei den Fachleuten bekannt. Als ich mich entschied, eine Patientenverfügung aufzusetzen, bekam ich professionelle Hilfe. Ich finde es eine sehr gute Sache, die ich nur empfehlen kann. Warum wird dieses Instrument nicht speziell propagiert oder gar mit Vergünstigungen bei den Krankenkassen belohnt? Paul Hitz, Uster ZH

Ich finde es super, dass sich die SonntagsZeitung dieser Thematik annimmt. Die Bevölkerung muss sensibilisiert werden, damit die Angelegenheit in Zukunft breit diskutiert wird. Es scheint mir, dass sich die meisten Akteure davor drücken; insbesondere die Politik getraut sich nicht, die heisse Kartoffel in die Hand zu nehmen. Gut, dass offensichtlich viele Ärzte, welche ja direkt betroffen sind, von der Politik Richtlinien zu diesem Thema erwarten. Auch dürften sich die Krankenkassen etwas mehr engagieren. Bernhard Bieri, Düdingen FR

Im Artikel über die hohen Preise im Gesundheitswesen wird eine Zahl falsch interpretiert. Es heisst im Artikel «nur wenn eine Behandlung ein zusätzliches lebensqualitätsbereinigtes Jahr bringt, darf es 150'000 Franken kosten». Angesprochen ist hier das sogenannte «Incremental Cost Effectiveness Ratio» (ICER). Das bedeutet aber Folgendes: Wenn eine neue Behandlung im Durchschnitt 300'000 Franken kostet und die Patienten im Durchschnitt noch 2,5 Jahre (lebesqualitätsbereinigt) leben, die bestehende Therapie aber 100'000 Franken kostet und die Patienten im Durchschnitt noch 1,5 Jahre leben, dann ist dieses ICER (300'000–100'000)/(2,5–1,5) = 200'000 Franken pro lebesqualitätsbereinigtes Jahr. Dies wäre zu viel, wenn 150'000 Franken der Grenzwert wäre. Daher: Ein ICER sagt nichts über die Behandlungskosten an sich aus und steht immer in Relation zu den bestehenden Standardtherapien. Es kann sogar passieren, dass eine neue, extrem teure Therapie im Vergleich zu einer schon teuren Therapie trotzdem kosteneffektiv wäre, also unter die Schwelle von 150'000 Franken pro lebesqualitätsbereingtes Jahr fällt (300'000–250'000)/(3–2,5) = 100'000 Franken. Umgekehrt kann eine nicht allzu teure neue Therapie im Vergleich zur bestehenden Therapie trotzdem nicht kosteneffektiv sein, wenn der Gewinn an Lebenszeit nur gering ist. Ich denke, es ist wichtig, diesen Unterschied zwischen effektiven Behandlungskosten und dem «Incremetal Cost Effectiveness Ratio» darzustellen. Wo ein Schwellenwert gesetzt werden sollte, ist zudem eine sehr schwierige Frage und kann wohl nur die Gesellschaft beantworten. Klazien Matter-Walstra, Innerberg BE

Mediziner verzichten aus Kostengründen auf Eingriffe. Jetzt fordern sie eine Debatte über die Grenzen der Versorgung. Einhergehend müsste aber auch über die «Legalisierung» des/der Freitod(-begleitung) diskutiert werden. Diese Diskussion müsste konsequent und ohne Tabu geführt werden. Wenn einem Patienten die Versorgung aus welchen Gründen auch immer verweigert wird, muss er ohne Wenn und Aber alternativ selbst über sein weiteres Schicksal entscheiden können. Das heisst, statt eines teuren Medikaments beziehungsweise einer hoffnungslosen Behandlung, die Zurverfügungstellung des Sterbemittels (Natrium-Pentobarbital). Oder will einer dieser Studierten zusehen, wie zum Beispiel einer seiner schwer kranken Angehörigen über Monate, Jahre an einer verweigerten Gesundheitsversorgung leidet? Hans-Ulrich Mösli, Zürich

Käser: «SEM kann sich nicht hinter Paragrafen verstecken»

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Grosse Worte eines kleinen Mannes. Inzwischen wissen wir nämlich, dass der gute Polizeidirektor nicht die Wahrheit gesagt hat. Nur um von seinen eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, werden hier andere der Unfähigkeit bezichtigt. Viel schlimmer geht es kaum. In der Wirtschaft müsste so einer sofort den Hut nehmen. Aber eben, unsere Volksvertreter sind unantastbar, unfehlbar und so selbstverliebt, dass sie nicht mehr von dieser Welt sind. Mark Gasche, Kirchberg BE

«Depressive Mäuse schwimmen nicht lange»

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Ich frage mich ganz ernsthaft, ob es tatsächlich immer noch nötig ist, Tierversuche zu machen. Auch wenn das «nur» Mäuse sind, haben wir doch kein Recht dazu, sie absichtlich zu quälen und damit depressiv zu machen. Vor allem, wenn es um seelische Krankheiten geht, würde man gescheiter dem Menschen richtig zuhören, als noch beweisen zu wollen, dass er das Trauma wohl doch geerbt hat. Karin Schwarz, Berg am Irchel ZH

Die Hirnforscherin Isabelle Mansuy setzt Mäuse qualvollen Tierversuchen (die sie vierundzwanzig Mal wiederholt) aus, um zu testen, ob Traumata vererbt werden können. Im gleichen Atemzug räumt sie aber ein, ihr sei klar, dass man die Testresultate nicht 1 zu 1 auf Menschen übertragen könne. Einmal mehr müssen Tiere in unnötigen Experimenten leiden und man wird den Gedanken nicht los, ob diese Tierversuche letzten Endes nur der Profilierung der Forscherin dienen sollen. Am Ende des Interviews erzählt Frau Mansuy, wie schrecklich es gewesen sei, über Jahre hinweg (berufsbedingt) von ihrer Tochter getrennt zu leben. Das Gleiche macht sie aber in ihren Versuchen: Sie trennt Jungtiere von ihren Müttern, im Wissen, dass das bei den empfindungsfähigen Mäusen extremen Stress, enormes Leiden und ein schmerzliches Trauma auslöst. Ein grosser Unterschied besteht dennoch: Frau Mansuy konnte die Trennung von ihrer Tochter frei wählen – die Tiere haben aber keine Wahl. Diese müssen eingesperrt unter nicht artgerechten Bedingungen ein trauriges Leben fristen und sind wehrlos den sinnlosen Tierversuchen ausgeliefert. Claudia Zeier, Zürich

«Hippe Heiler»

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Ich las auf Seite einundfünfzig einen interessanten Artikel zu obigem Thema. Auf Seite neunundzwanzig teilt uns Lara Gut mit, dass ein Osteopath ihr wieder ­neues Leben eingehaucht hat. Von Beat Feuz wissen wir, dass ihm infolge einer Infektion, die nach Injektionen mit Fischöl aufgetreten war, beinahe der Unterschenkel amputiert werden musste und er weiterhin einem Wunderheiler vertraut. Auf Seite sechsundfünfzig erfahren wir mehr über den Teufel, nämlich, dass im Mittelalter im Zuge der christlichen Auslegung des Teufelsglaubens in West- und Mitteleuropa mehr als sechzigtausend Hexen umgebracht wurden. Vier Methoden der Alternativmedizin (Homöopathie, Phytotherapie, Traditionelle chinesische Medizin, Anthroposophische Medizin), deren Wirksamkeit bis heute durch seriöse Studien nicht belegt werden konnte, werden erneut in die obligatorische Krankenversicherung aufgenommen, obschon Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit nicht belegt sind. Das widerspricht dem geltenden Gesetz. Das Bundesamt für Gesundheit musste kürzlich nach langjähriger Analyse bestätigen, dass ein Wirksamkeitsnachweis für diese vier Methoden als Ganzes nicht möglich ist. Ich empfinde es als Skandal, dass zum Beispiel für die Homöopathie kein Wirksamkeitsnachweis gefordert wird, während die «Schulmedizin» in langwierigen und teuren Tests beweisen muss, dass eine substanzielle Wirkung über den Placeboeffekt hinaus besteht. Es wäre an der Zeit, dass wir unseren Verstand wieder mehr gebrauchen würden und den Glauben an Götter, Teufel, Dämonen, Engel, Geister, Schamanen und auch Alternativmediziner damit zumindest hinterfragen. Andreas Wenger, Bern

Die Dummen sterben eben nie aus, weshalb sich auch «dank» Social Media immer mehr Scharlatane, selbsternannte Heiler und Sektengurus bereichern und an Macht gewinnen. Seriöse (wissenschaftlich fundierte) Aufklärung via Medien ist notwendiger denn je und die beiden Berichte der «SonntagsZeitung» («Hippe Heiler» und «Auf Teufel komm raus») bleiben hoffentlich nicht die einzigen zu diesem Thema. Als überzeugter Agnostiker halte ich durch starken Glauben oder Meditation hervorgerufene Heilungen für möglich, auch wenn entsprechende Beweise bisher fehlen. Die unkritische Haltung mancher Menschen führt aber leider zu oft zu Enttäuschungen und finanziellen Verlusten der Betroffenen, sodass nicht nur die Praktiken von alternativen Heilern und Predigern (zum Beispiel Scientologen), sondern auch die Lehren aller «etablierten» Religionen (und deren Machtpotenzial) hinterfragt und kritisch betrachtet werden sollten. Stets im Bewusstsein, dass Glauben eben nicht Wissen ist. Heinz Zürcher, Winkel ZH

Nichts anderes als ein dogmatischer Reflex Empirische Entwicklungshilfe

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Kooperationen zwischen Forschung und Praxis erhöhen den Transfer von Wissen und Technologie. Es ist zu begrüssen, dass das inzwischen neben Unternehmen auch Non-Profit-Organisationen (NPO) erkannt haben. Gerade ein Jurist müsste wissen, dass NPO ihre Gelder nicht frei vergeben können, sondern an ihren statutarischen Zweck gebunden sind. Dass solche Kooperationen als Gefährdung der Forschungsfreiheit kritisiert werden, ist daher nichts anderes als ein dogmatischer Reflex. Schliesslich sind beide, Universität und NPO, auf eine gute Reputation angewiesen. Georg von Schnurbein, Basel

Unsere Einkommenssteuer ist verhältnismässig tief Steuerhölle Schweiz

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Ein Wirtschaftsprofessor sollte die Schweiz nicht als «Steuerhölle» bezeichnen, weil sie das nicht ist. Schon gar nicht in einem hoch umstrittenen Abstimmungskampf. Obwohl vollständig zutreffende internationale Steuerbelastungsvergleiche wegen der vielen ­verschiedenen Steuerarten und versteckter Begünstigungen sehr schwierig sind, kann unser «allgemeines Steuerniveau» Vergleiche sehr gut bestehen. Die schweizerischen Einkommenssteuern sind verhältnismässig tief. Eichenberger hält das für falsch. Mit der von ihm kritisierten Progression für «gut verdienende Leistungsträger» hat es eine marktausgleichende, soziale Komponente. Sodann müsste man für solche Vergleiche die Gegenleistungen des Staates in Rechnung stellen und erwähnen, dass die Mehrwertsteuer in unseren Nachbarstaaten 19 Prozent bis 22 Prozent, bei uns nur 8 Prozent beträgt, statt mit gesuchten Beispielen von «Alleinstehenden in Zürich» gegen die «Steuerhölle» zu argumentieren. Eichenberger will wissen, dass «für die Standortattraktivität der Schweiz die Steuern für gut verdienende Leistungsträger noch wichtiger seien als die Unternehmenssteuern»? Er kann das nicht wissen, stellt jener Gruppe damit pauschal aber ein schlechtes Zeugnis aus. Leonhard Neidhart, Zürich

Die Mär vom bösen Kapitalismus

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Der Gini-Koeffizient kann die undemokratischen Auswirkungen der gegenwärtigen Entwicklung der Ungleichheit in den westlichen ­Demokratien nicht abbilden. Entscheidend ist die Tatsache, dass die obersten 1 Prozent der Bevölkerung in Europa und den USA inzwischen über derartige Vermögen verfügen, dass aus rein materiellem Besitz politische Macht entsteht. In der Schweiz verfügen die oberen 1 Prozent über 41 Prozent aller Vermögen. Joseph Stiglitz (FED-Chef unter Clinton) schreibt: Reichtum erzeugt Macht, und Macht erzeugt mehr Reichtum – Politik der 1 Prozent für die 1 Prozent. Gernot Schneider, Villnachern AG

Ist das Gegenteil vom Kapitalismus besser, der Kommunismus etwa? Solange der Mensch nur nach ­seinem eigenen Glück strebt, das höchste Glück Konsum bedeutet, die Natur und ihre Ressourcen ausbeutet, ist das kapitalistische System das einzig Richtige. Der heutige vom Fortschritt geprägte Mensch kann und will keinen Verzicht auf sich nehmen. Auch diejenigen, die vom bösen ­Kapitalismus sprechen, verzichten nicht zugunsten von etwas anderem; die Triebfeder ist der Neid, wer Besitz hat, will diesen behalten, wer nichts besitzt, möchte erhalten. Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Im Zusammenhang sehen die Argumente anders aus – der Faktencheck zur USR III

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Es ist irreführend, eine einzelne Aussage zu zitieren und sie für eine Bewertung herbeizuziehen. Dass wegen der vielen Zuwanderer das Steueraufkommen von Privaten und insbesondere von Firmen gestiegen ist, ist logisch – die positive Nebenerscheinung der Zuwanderung. Sind die Steuern von Privaten teuerungsbereinigt (ohne Krankenkassenprämien) aber auch gestiegen? Würde das Steueraufkommen auch gestiegen sein, wenn gemäss SVP-Zuwanderungsinitiative die Zuwanderung seit der Unternehmenssteuerreform II beschränkt gewesen wäre? Heinrich Schneebeli, Steg im Tösstal ZH

Überraschende Ankündigungen und Planänderungen

SonntagsZeitung vom 29. 1. 2017

Natürlich ist es in der heutigen Zeit völlig nebensächlich, was in der regelmässigen Rubrik Horoskop von Monica Kissling zu lesen ist. Aber man liest es trotzdem, und manchmal tauchen Fragen auf, weil man gerade Zeit hat, Fragen zu stellen. Die im Zeichen des Löwen Geborenen sind also gefordert, Restrukturierungen am Arbeitsplatz vorzunehmen. Das setzt voraus, dass alle Löwen-Kinder überhaupt einen Arbeitsplatz haben und wenn ja, dieser es zulässt, solche Veränderungen vorzunehmen, ohne dass sie unmittelbar ohne Arbeitsplatz dastehen. Und ihre Vorschau erweckt den Eindruck, dass alle Löwen-Kinder einen Schatz haben, um anlässlich einer Kurzreise aufzuleben. Sollen jene, die keinen Schatz haben, auf die Kurzreise verzichten und ableben anstatt aufleben. Richard Wurz, Bremgarten AG