Ein Mikro-Haus – und plötzlich hat man Platz

Wir leben auf immer engeren Raum und immer grösserem Fuss. In den letzten 20 Jahren hat sich der durchschnittlich pro Person beanspruchte Wohnraum von 30 auf 50 Quadratmeter vergrössert. Gleichzeitig klagen wir über Baulandknappheit und Dichtestress. Da stellt sich die Frage: wie viel Raum braucht man eigentlich zum Leben? Was ist komfortabler, ein zugiges Schloss das im Winter nicht wärmer als 14 Grad wird oder ein wohliges kleines Häuschen mit 24 Grad?

Die Antwort kommt aus Amerika, wo die Bewegung für kleine Häuser, das «Tiny House Movement» nach der Finanzkrise Fahrt gewann. Dabei geht es nicht um verarmte Leute, die nun in Wohnwagen hausen müssen, sondern um die Überlegung, was man wirklich braucht zum Leben. Und weil das Schrumpfen aufs Wesentliche praktisch jeden Architekten im Lauf seiner Karriere einmal reizt, sind dabei inzwischen Häuser entstanden, die oft nichts mehr mit Wohnwagen oder Containern zu tun haben, auch wenn viele noch irgendwo Räder haben. Die kleinsten kommen mit einer Grundfläche von acht bis neun Quadratmetern aus, «Luxusvillen» erreichen 50 Quadratmeter für bis zu vier Personen.

Viele raffinierte Lösungen

In Lund in Schweden hat man für Studenten eine Wohnsiedlung in kleinsten Elementen gebaut, 10 Quadratmeter Platz, mit Schreibtisch, Nasszelle, Miniküche und einem Hochbett. Das alles gibt’s zum halben Preis einer normalen Studentenbude. Auch Architekt Richard Horden, der auch an der ETH lehrt, hat zusammen mit seinen Studenten ein solches Haus entwickelt. In Erlenbach bei Zürich nutzt er eines als Büro. Das Micro-Compact-Home misst 2.6 Meter auf 3.6 Meter, was gerade mal 13 Quadratmeter Grundfläche ergibt. Der Eingang führt durch die Dusche und auch sonst gibt’s auf engstem Raum viele raffinierte Lösungen. In München sollten sechs Studenten einmal probehalber zusammen mit Horden ein Semester lang in solchen Wohnwürfelchen leben. Es gefiel ihnen aber so gut, dass sie gleich das ganze Studienjahr über drin blieben.

Doch kleine Häuser sind nicht nur etwas für Leute, die nicht mehr ausgeben können, sondern vor allem auch für solche, die nicht mehr brauchen. In Westeuropa leben schon fast die Hälfte der Menschen in Einpersonenhaushalten, in Städten sogar noch mehr. Fast alle haben zu viel Wohnraum, egal ob Geld eine Rolle spielt oder nicht. Auf der andern Seite ist für Singles ein eigenes Haus, ob gekauft oder gemietet, praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Das heisst nicht, dass sie sich nicht auch ein solches wünschen. Denn auch wer allein lebt, hätte vielleicht gerne einen Garten oder würde gerne nachts um drei Uhr Cello spielen. Das geht in den wenigsten Wohnhäusern. Im Mikro-Haus aber geht das.

Komfort pro Kubikmeter

Und die Mikro-Häuser können problemlos auch luxuriös sein. In der Baubranche sind die Kosten pro Kubikmeter das Mass für Komfort und Ausbauqualität. Standardisierte Reiheneinfamilienhäuser gibt’s ab 650 Franken pro Kubikmeter, Villen und Luxusimmobilien von 1000 Franken pro Kubikmeter an aufwärts. Das 130-Quadratmeter-Minimal-Reihenhaus kostet deshalb etwa 300'000 Franken. Das ausgeklügelte 35-Quadratmter-Mikrohaus mit dicker Isolation und in Sachen Luxus-Ausbau allen erdenklichen Schikanen gibt’s dagegen schon für weniger als 100'000 Franken. So gönnt sich die Mikrohausbesitzerin denn edle Materialien und eine Wärmedämmung, welche die Temperatur nie unter T-Shirt-Niveau fallen lässt.

Möglich sind aber auch verschiebbare Wände, die wie in einem modernen Archiv hin- und her gekurbelt werden können. Tagsüber wird das grosse Doppelbett eingeklappt und der Wohnbereich vergrössert sich. Nachts verschiebt sich die Wand so weit, bis gerade noch jemand auf dem Sofa übernachten kann.

Wer es schafft, den Luxus auf kleinem Raum zu konzentrieren, lebt plötzlich sehr feudal. Es gibt nämlich nicht nur weniger zu finanzieren. Man muss auch weniger streichen, unterhalten und vor allem weniger putzen. Es bleibt nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit und mehr Platz ums Haus herum. So kann man sich beispielsweise den Luxus eines weitläufigen Gartens gönnen.

Man baut nicht mehr für die Ewigkeit

Das konventionelle Wissen geht dabei von der eigentlich falschen Vorstellung aus, dass man für die Ewigkeit baut. Diese Ewigkeit dauert in der Schweiz für Gewerbeimmobilien 30 Jahre und für Wohnimmobilen 60 Jahre. Nur sehr gute und sehr gelungene Bauten werden älter. Doch oft dauert es viele Jahre und Jahrzehnte, bis für ein Stück Bauland oder auch für eine sich langsam zum Biotop wandelnde Industriebrache so ein «ewiges» Projekt erarbeitet und auch finanziert ist.

Winzige komfortable Häuser, die schnell gebaut und schnell wieder demontiert werden können, sind deshalb auch eine ideale Methode um brachliegendes Bauland sinnvoll «aufzubewahren» ohne es sofort zuzubetonieren. Der Bodeneigentümer erhält Baurechtszinsen und wenn ein neues Projekt geplant ist, verkauft man die Mikrohäuser oder die Bewohner ziehen mit samt ihren Häusern um. Das ist gar nicht so weit hergeholt. In Deutschland zieht man schon lange immer auch mit der gesamten Küche um – weshalb also nicht mit dem Haus? Und Kleine Häuser passen zerlegt mit allem Drum und Dran auf zwei Lastwagenfuhren. So gross ist auch ein Umzug, wenn sich nach ein paar Jahren eine Vierzimmerwohnung mit Krempel angefüllt hat – und das ganz ohne das Haus.

(Basler Zeitung)