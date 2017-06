Russlands WM-Team steht unter Dopingverdacht

In Russland kündigt sich der nächste Dopingskandal an. Ziemlich genau ein Jahr vor Beginn der Fussball-WM im eigenen Land ist die russische Nationalmannschaft ins Visier der Dopingfahnder geraten.

Wie englische Medien berichteten, laufen derzeit Untersuchungen von Seiten der Fifa gegen das russische Nationalteam, das ihr Land an der WM 2014 vertreten hat. Dabei soll das gesamte 23-Mann-Kader, dass vor drei Jahren an der WM in Brasilien frühzeitig in der Gruppenphase gescheitert war, zu jenen 34 russischen Fussballern gehören, gegen die wegen möglichen Dopingmissbrauchs ermittelt wird.

Staatlich gelenktes Doping

Fünf dieser 23 Spieler sind Teil der russischen Nationalmannschaft, die am Samstag am Confederations Cup ausgeschieden ist. Die Vorwürfe von staatlich gelenktem Doping in Russland sind längst bekannt, erstmals aber richten sich nun Ermittlungen gegen die höchste Ebene im Fussball, obwohl es keinen Beweis für Anti-Doping-Verstösse gibt.

Diese Anschuldigungen dürften dem WM-Gastgeber keinesfalls gefallen. So steht Russland 354 Tage vor dem Startschuss zum nächsten Grossereignis im eigenen Land nicht nur sportlich vor einer grossen Herausforderung. In der Weltrangliste ist die Sbornaja bis auf Platz 63 abgerutscht. (kaf/si)