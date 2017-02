Schwester von Giulia Steingruber ist gestorben

Die fünffache Kunstturn-Europameisterin Giulia Steingruber trauert um ihre Schwester. Desirée Steingruber, welche seit ihrer Geburt körperlich und geistig behindert war, verstarb am vergangenen Freitag, 10. Februar, im Alter von 26 Jahren im Kantonsspital in St. Gallen an den Folgen einer viralen Lungenentzündung (atypische Pneumonie). Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. (kat/SDA)