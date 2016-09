5 Spiele, 0 Punkte: Schalke taumelt

Selbst ein frühes Tor nützt dem Bundesliga-Letzten Schalke 04 gegen Hoffenheim nichts. Köln und Leipzig trennen sich unentschieden.

Bundesliga 5. Runde Borussia Dortmund - SC Freiburg 3 : 1 M'gladbach - Ingolstadt 2 : 0 Mainz 05 - Bayer Leverkusen 2 : 3 Hamburger SV - Bayern München 0 : 1 Augsburg - Darmstadt 1 : 0 Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3 : 3 Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2 : 1 Hoffenheim - Schalke 04 2 : 1 1. FC Köln - RasenBallsport Leipzig 1 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Bayern München 5 5 0 0 15:1 15 2. Borussia Dortmund 5 4 0 1 16:4 12 3. 1. FC Köln 5 3 2 0 9:2 11 4. M'gladbach 5 3 1 1 10:6 10 5. Eintracht Frankfurt 5 3 1 1 8:5 10 6. Hertha BSC 5 3 1 1 9:7 10 7. RasenBallsport Leipzig 5 2 3 0 9:4 9 8. Mainz 05 5 2 1 2 12:11 7 9. Hoffenheim 5 1 4 0 9:8 7 10. Bayer Leverkusen 5 2 1 2 8:7 7 11. Augsburg 5 2 1 2 4:6 7 12. SC Freiburg 5 2 0 3 6:9 6 13. VfL Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 5 14. Darmstadt 5 1 1 3 2:10 4 15. Werder Bremen 5 1 0 4 5:15 3 16. Hamburger SV 5 0 1 4 2:10 1 17. Ingolstadt 5 0 1 4 2:10 1 18. Schalke 04 5 0 0 5 2:10 0 6. Runde RasenBallsport Leipzig - Augsburg - : - Bayern München - 1. FC Köln - : - Hertha BSC - Hamburger SV - : - Ingolstadt - Hoffenheim - : - Darmstadt - Werder Bremen - : - SC Freiburg - Eintracht Frankfurt - : - Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund - : - VfL Wolfsburg - Mainz 05 - : - Schalke 04 - M'gladbach - : -

Schalkes neuer Trainer Markus Weinzierl wartet auch nach fünf Runden auf den ersten Punktgewinn in der Bundesliga. Dabei hatte das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim für die Schalker so gut begonnen: Maxim Choupo-Moting erzielte bereits in der 4. Minute die Gästeführung. Zu einem kleinen persönlichen Erfolg kam Breel Embolo. Der junge Basler spielte von Beginn an und leistete die Vorarbeit zum Schalker 1:0.

Die Hoffenheimer, bei denen Fabian Schär nach 39 Minuten für den verletzten Ermin Bicakcic eingewechselt wurde, wendete die Partie noch in der ersten Halbzeit mit Toren von Andrej Kramaric (17.) und Lukas Rupp (41.). Beiden Treffern gingen individuelle Fehler der Schalker voraus.

Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich der 1. FC Köln und RB Leipzig 1:1. Der Aufsteiger ging in der 5. Minute durch das schottische Supertalent Oliver Burke in Führung, Yuya Osako glich aber nur 20 Minuten für die Kölner aus. Leipzig, das in der 1. Runde des DFB-Pokals am Zweitligisten Dynamo Dresden scheiterte, ist in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen.

Hoffenheim - Schalke 2:1 (2:1)

29'288 Zuschauer. - Tore: 4. Choupo-Moting 0:1. 17. Kramaric 1:1. 41. Rupp 2:1. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Schär (ab 23.), ohne Schwegler (verletzt) und Zuber (nicht im Aufgebot); Schalke mit Embolo.

Köln – RB Leipzig 1:1 (1:1)

48'500 Zuschauer. - Tore: 5. Burke 0:1. 25. Osako 1:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Coltorti (nicht im Aufgebot). (sda)