50'000 schweigen und plötzlich wurde es ganz laut im Stadion

Eigentlich hätte am Mittwochabend der Hinspiel des Finals um die Copa Sudamericana stattfinden sollen. Stattdessen versammelten sich Zehntausende Menschen im Stadion Atanasio Girardot von Medellín, um den verstorbenen Mitgliedern des Fussballvereins Chapecoense zu gedenken.

Zum Start wurden 71 Tauben losgeschickt, eine für jedes Opfer des verheerenden Flugzeugabsturzes von Montagnacht. Neben den zahlreichen Fans und der Mannschaft vom eigentlichen Gegner Atlético Nacional, war auch Alejandro Domínguez, der Präsident des südamerikanischen Fussballverbandes Conmebol, sowie Familienmitglieder der Verstorbenen anwesend.

Begleitet von Musik erstummten die 50'000 zur Schweigeminute. Und als diese vorbei war, gab es im Stadion kein Halten mehr. Inbrünstig sangen die Besucher «Vamos, vamos, Chape» und sorgten damit für Gänsehautstimmung. Ein riesiger Banner mit der Aufschrift «Der Fussball kennt keine Grenzen. Kraft an die Familien, Fans und das Volk Chapecoense» stand für das Motto dieses emotionalen Abends. Andere Plakate bezeichnete Chapecoense als «ewige Champions» oder zeigten einfach mit den Worten «Wir sind mit dir, Chape» ihre Solidarität.

Tränen, Schweigen – und plötzlich wird richtig laut. Video: Youtube.

Während die Mehrheit der Zuschauer ganz in weiss gekleidet war, standen die Profis von Atlético Nacional in schwarzer Bekleidung und weissen Blumen auf dem Rasen. Viele hatten Tränen in den Augen. Statt dem grössten Highlight des erst 43-jährigen Vereins erlebte Chapecoense im Atanasio Girardot den traurigsten Moment in seiner Geschichte. (fas)