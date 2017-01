Absprung samt sanfter Landung geglückt

Philipp Degen ist voller Energie. Und gerade unterwegs, wieder einmal. Oder setzt er gar zu einem Flügellauf an, so, wie wir das noch vom FC Basel her in Erinnerung haben? Doppelpass mit Zwillingsbruder David, Ball annehmen, laufen, dribbeln, flanken – im besten Fall noch ein Tor vorbereiten?

Was sofort auffällt: Philipp Degen hat richtig gute Laune. «Mir geht es hervorragend.» Die letzten sechs Monate sind in Windeseile vergangen, «so schnell wie noch kein Halbjahr davor». Dabei hatte der 33-jährige Lampenberger doch etwas Respekt vor den ersten Schritten im Leben ohne Profifussball. Falle ich in ein Loch? Weiss ich, wie ich den Tag ausfüllen kann, ohne Training, ohne Ball, ohne Teamkollegen?

Tausend Ideen

Degen ist in kein Loch gefallen. Seine Tage sind ausgefüllt, ohne Ball, aber mit tausend Ideen und Projekten. Vor knapp vier Monaten ist er ins Berater-Business eingestiegen, zusammen mit David und weiteren Partnern baut er «sbe-management» auf. Bei Philipp und David liegt der Fokus im Bereich Fussball, hier wollen sie ihre Erfahrung aus je 16 Profijahren weitergeben. Aber die Agentur betreut auch Kunden aus anderen Sportarten sowie dem Showbiz. Die Grundidee erklärt Philipp so: «Es geht um Qualität, nicht ums Geldverdienen. Wir holen Leute ins Boot, die in ihrem Geschäftsbereich die Champions League repräsentieren.» Das tönt, wie immer bei den Degens, sehr ­ambitioniert.

So pendelt das einst prominenteste Fussball-Zwillingspaar nun zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich. Knüpft Kontakte, trifft Spieler und netzwerkt in einem Business, wo das Netzwerk über Erfolg oder Miss­erfolg mitentscheidet.

«Wir wollen die Sportler aufrichtig beraten», sagt Philipp, «wir zeigen ihnen den Weg auf, entscheiden müssen sie selber. Werden wir nach unserer Meinung gefragt, äussern wir diese ehrlich. Die guten und schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind im Umgang mit den Spielern nun sehr wertvoll.» Auf den letzten Metern seiner grossen Karriere habe er immer deutlicher gespürt, dass dies sein Themenfeld der Zukunft ist. Andere kicken noch ein paar Jahre in der 1. Liga, werden Spielertrainer in der 2. Liga oder heuern in einem Trainerstab an. Für Philipp Degen war das nie ein Thema.

Die Geschichte mit der Schulter

Seit seinem Rücktritt am 25. Mai 2016 hat er noch einmal einen Ball am Fuss gehabt. Bei einem Benefizspiel in Bern. Nichts Verrücktes, Murat Yakin war da, dazu ein paar Buddies aus vergangenen Tagen, doch Degen war vorsichtig. «Die Geschichte mit meiner Schulter hat mich geprägt.» Zwei operative Eingriffe im Oktober 2015 und März 2016 warfen ihn zurück und beschleunigten seinen Rücktritt.

Mittlerweile ist das Gelenk wieder in Ordnung, und Bewegungsmensch Degen tut das, was er immer so gerne tat, er bewegt sich. Er geht regelmässig ins Fitnessstudio oder joggt mit David eine Runde am Zürichsee. Auch den Weg zurück nach Basel hat er gefunden. Die Heimspiele gegen Rasgrad und Paris Saint-Germain in der Champions League verfolgte er im Joggeli, und «selbstverständlich hat es gekribbelt in den Beinen».

«Man muss als Mensch reifen»

Internationale Spiele, das grosse Gefühlskino in den schönsten Stadien Europas: Das vermisst einer wie er, der zwischen 2008 und 2011 in Liverpool unter Vertrag stand und mit dem FC Basel acht Meistertitel feierte. «Einmal Fussballer, immer Fussballer!» Doch das neue Leben hat den 32-fachen Nationalspieler fest im Griff. Es klammert nicht, eher greift es wohltuend zu, ohne dabei eine Schulter oder die Seele zu verletzen. «In einer Karriere», sagt Philipp noch, «muss man als Mensch reifen.» Das tönt erstaunlich erwachsen für einen, der zuerst den Fussball und später das Leben sehr lange als Spiel begriffen hat.

Kein Zweifel: Absprung samt sanfter Landung geglückt. (Basler Zeitung)