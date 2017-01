Ärger über Neujahrsgrüsse eines Weltmeisters

Dieses Spässchen scheint nicht gut angekommen zu sein. Toni Kroos twitterte in der Silvesternacht ein Bild, um ein frohes neues Jahr zu wünschen. Nur: Die Zahlen 1 und 7 wurden durch die brasilianische, beziehungsweise die deutsche Flagge ersetzt – eine Anspielung auf das legendäre 1:7 aus der Sicht Brasiliens an der Heim-WM 2014.

Der Post wurde über 200'000 mal geliked, und 207'000 mal retweeted, dazu gab es über 11'000 Antworten – von denen nicht alle positiv gestimmt waren. Offensichtlich keine Freude an den netten Wünschen hatte Marcelo, Kroos' Teamkollege bei Real Madrid. Er wünschte alle Followern ein frohes neues Jahr und fügte vielsagend an: «Respektiere immer deinen Nächsten.»

Mit etwas mehr Humor nahm es Ronaldo. Die brasilianische Stürmerlegende postete via Facebook ein Bild, das ihn beim WM-Final 2002 mit zwei deutschen Fussballern zeigt. Er wünschte insbesondere Kroos ein frohes 2017, ersetzte die Zahlen 2 und 0 aber ebenfalls mit den beiden Fahnen – Brasilien gewann damals 2:0, Ronaldo erzielte dabei beide Treffer.

Darauf antwortete nochmals der deutsche Nationalspieler. Er zeigte sich etwas überrascht, angesichts der «grossen Aufmerksamkeit für einen kleinen Scherz». Und wünschte nochmals allen ein frohes neues Jahr.

A lot of attention for a little joke???? Wish you all a safe and happy new year!