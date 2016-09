Angefressener Ronaldo will Bürki fordern

So schlug sich Dortmunds Goalie an der PK auf der grossen Bühne der Champions League vor dem heutigen Hit gegen Titelverteidiger Real Madrid.

Borussia Dortmund ist zu Hause eine Macht. Nach dem vierten Heimsieg im eigenen Stadion zum Start in die Bundesliga will das Team von Thomas Tuchel auch gegen das grosse Real Madrid vor eigenem Publikum bestehen. In den bisherigen Duellen in der Champions League mit den Königlichen hatte es für den BVB in den Heimspielen bisher drei Siege und zwei Unentschieden gegeben. Eine ausgezeichnete Bilanz.

Voller Selbstvertrauen war bei der Pressekonferenz der Schweizer Nationalgoalie Roman Bürki, der an der PK zum Hit gegen Titelverteidiger Real Madrid salopp gekleidet in einem dunkelblauen Hemd auf der grossen Bühne erschienen ist.

Mit breiter Brust

Gegen Real Madrid zu spielen, sei für jeden Profi ein Traum. «Das ist wie ein Kindheitstraum. Jeder träumt davon, einmal in seiner Karriere gegen Real zu spielen», sagte der Schweizer Nationalgoalie vor seinem ersten Duell gegen die Königlichen. Dortmund könne gegen einen grossen Gegner mit breiter Brust auflaufen. «Wir haben einen Lauf und sind gut in Form.»

Man habe in den letzten Spielen fast keine Tore zugelassen. Deshalb habe er vor Reals Superstar und Europameister Cristiano Ronaldo, auf den er natürlich angesprochen wurde, überhaupt keine Angst. «Die Abstimmung in der Abwehr passt schon sehr gut, da habe ich überhaupt keine Bedenken.»

Respekt vor einer aussergewöhnlichen Qualität

Nach Bürki erschien dann Trainer Thomas Tuchel auf der grossen Bühne. Dieser lässt sich nicht blenden davon, dass Real in den letzten zwei Spielen lediglich zwei Remis erzielte. «Natürlich haben wir die letzten Spiele gesehen und versuchen, diese Spiele zu analysieren – unabhängig von den Ergebnissen.»

Real verfüge über eine aussergewöhnliche Qualität. «Spieler wie Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema oder Alvaro Morata sind sehr gefährlich. Wir brauchen die allergrösste Aufmerksamkeit und Solidarität. Und wir brauchen ganz viel Fleiss.»

Wie reagiert Ronaldo?

Auch Tuchel spricht von einem tollen Lauf, den seine Mannschaft zurzeit habe. «Wir werden alle drei Tage abgetestet. Die Mannschaft strahlt aktuell eine sehr positive Energie aus. Wir brauchen den gleichen Mut wie in einem Bundesligaspiel. Wir müssen die Situationen so spielen, wie sie fallen.»

Und zum Schluss der PK meinte Tuchel: «Wir stellen uns auf das beste Real Madrid ein, das es gibt. Wir stellen uns auf Cristiano in Topform ein. Es ist Champions League. Die besten Spieler bringen an solchen Abenden ihre besten Leistungen. Deshalb wollen wir uns darauf vorbereiten.»

Ronaldo wurde im letzten Meisterschaftsspiel beim 2:2 gegen Las Palmas von Trainer Zinedine Zidane vorzeitig ausgewechselt und würdigte den Franzosen dann keines Blickes, als ihm dieser die Hand reichen wollte. Der Portugiese dürfte deshalb ziemlich angefressen und giftig in das Spiel gegen Dortmund gehen.

