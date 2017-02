Arsenal ohne Xhaka im Derby chancenlos

Chelsea gewinnt in der 24. Runde der Premier League das Spitzenspiel gegen Arsenal klar mit 3:1 und macht einen grossen Schritt in Richtung Meistertitel. Damit hält Chelsea die Konkurrenten auch nach der Runde mit dem heiklen Spitzenspiel gegen den Stadtrivalen mindestens neun Punkte auf Distanz – sofern der erste Verfolger Tottenham Hotspur sein Heimspiel gegen Middlesbrough gewinnt.

Arsenal dagegen ist im Kampf um den Meistertitel wohl entscheidend zurückgebunden. Nach der Niederlage gegen Chelsea beträgt der Rückstand auf Platz 1 schon zwölf Punkte.

Chelsea von Beginn weg überlegen

Die Tore fielen durch Marcos Alonso, der nach einem Lattenkopfball von Diego Costa erfolgreich war (13.), Eden Hazard nach einem Sololauf über das halbe Feld (53.) und den eingewechselten Cesc Fabregas, der nach einem missglückten Zuspiel von Arsenals Keeper Peter Cech aus 25 Metern ins leere Tor traf (85.). Das Tor von Arsenal erzielte Olivier Giroud erst in der Nachspielzeit.

Der Erfolg von Chelsea ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Das Team von Antonio Conte war von Beginn weg überlegen – und ging entsprechend früh in Führung. Am Ende hätte der Sieg durchaus auch höher ausfallen können.

Chelsea nahm mit dem deutlichen Heimsieg auf beachtliche Art und Weise Revanche für die klare Niederlage, die es Ende September im Hinspiel im Emirates Stadium erlitten hatte. Damals dominierte Arsenal nach Belieben und gewann 3:0. Der Rückstand von Chelsea auf den damaligen Leader Manchester City betrug danach zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison bereits acht Zähler. Seither holte Chelsea in 18 Spielen 49 von 54 möglichen Punkten.

Linekers Nachtreten

Für Arsenal war es das zweite von insgesamt vier Spielen ohne die gesperrten Arsène Wenger und Granit Xhaka. Vor allem der Schweizer Nationalspieler hat es nach seinem Platzverweis vor zwei Wochen nicht leicht. Die englische Legende Gary Lineker trat auch trotz dessen Abwesenheit im Spitzenkampf gegen Xhaka nach.

«Vor der Saison wurde ich von Arsenal-Fans wie ein Hund geprügelt für meine Einschätzung, Kanté sei klar besser als Xhaka», schrieb der geachtete TV-Moderator und fügte zufrieden an: «Jetzt herrscht Ruhe».

Got dog's abuse on here from Gooners in the summer when I suggested that Kanté was significantly better than Xhaka. Quiet now.