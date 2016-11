San Sebastian stoppt Meister Barça – Atlético gewinnt

Das formstarke San Sebastian stoppt den FC Barcelona und verhilft Real Madrid vor dem Spitzenspiel vom kommenden Wochenende zu einem beruhigenden Vorsprung von sechs Punkten. Beim 1:1 gegen den Meister waren die Basken das bessere Team mit mehr Ballbesitz und mehr Torszenen. Nur Lionel Messi konnte einen fünften Sieg von San Sebastian in Folge verhindern. Der Argentinier glich knapp vor Ablauf der einer Stunde mit seinem neunten Saisontor aus.

Der FC Barcelona hat von den letzten fünf Pflichtspielen nur zwei gewonnen und geht mit einem Rückstand von sechs Punkten auf Leader Real Madrid ins Spitzenspiel vom kommenden Wochenende.

Atléticos Resultat täuscht

Für Atlético Madrid war die Situation in der Primera Division vor diesem Sonntag durchaus kritisch. Drei der letzten vier Spiele hatte der letztjährige Champions-League-Finalist verloren. Der Rückstand auf Leader Real Madrid betrug vor dem Anpfiff und nach dem knappen Heimsieg des Stadtrivalen am Samstag gegen Sporting Gijon (2:1) schon zwölf Punkte.

Doch Osasuna, der Tabellen-Vorletzte mit nur einem Saisonsieg, war der ideale Gegner für Atlético. So scheint es zumindest beim Blick auf das Schlussresultat von 3:0. Doch so einfach war es nicht für die Mannschaft von Trainer Diego Simeone. In der Startphase hatte sie Mühe und wäre um ein Haar in Rückstand geraten. Torhüter Jan Oblak war es zu verdanken, dass es nicht so kam, denn dieser wehrte in der 14. Minute einen Foulpenalty von Roberto Torres ab.

Atlético am Schluss mit leichtem Spiel

Statt in Rückstand zu liegen, ging Atlético eine halben Stunde später mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause. Innerhalb von nur 60 Sekunden trafen Innenverteidiger Diego Godin nach einem Corner und Stürmer Kevin Gameiro zweimal (36./37.).

Danach hatte Atlético leichtes Spiel und erhöhte in der letzten Minute durch den Belgier Yannick Carrasco sogar noch auf 3:0. Weil Topskorer Antoine Griezmann diesmal leer ausging, holten Gameiro und Carrasco den Teamkollegen im internen Torschützenklassement ein. Alle drei haben in der Meisterschaft sechs Tore erzielt.

Osasuna - Atletico Madrid 0:3 (0:2)

16'385 Zuschauer.

Tore: 36. Godin 0:1. 37. Gameiro 0:2. 90. Carrasco 0:3.

Bemerkung: 14. Oblak (Atletico Madrid) wehrt Foulpenalty von Roberto Torres (Osasuna) ab.



San Sebastian - FC Barcelona 1:1 (0:0)

27'756 Zuschauer.

Tore: 53. Da Silva 1:0. 59. Messi 1:1.

Weitere Spiele vom Sonntag:

Villarreal - Alaves 0:2.

Celta Vigo - Granada 3:1.

Rangliste

1. Real Madrid 13/33 (36:11).

2. FC Barcelona 13/27 (33:14).

3. FC Sevilla 13/27 (24:18).

4. Atletico Madrid 13/24 (28:11).

5. San Sebastian 13/23 (22:14).

6. Villarreal 13/22 (19:10).

7. Eibar 13/21 (20:16).

8. Athletic Bilbao 12/20 (16:13).

9. Celta Vigo 13/20 (21:23).

10. Malaga 13/19 (21:19).

11. Espanyol Barcelona 13/18 (17:17).

12. Las Palmas 12/16 (21:20).

13. Alaves 13/16 (13:16).

14. Betis Sevilla 13/14 (14:25).

15. Leganes 13/13 (11:25).

16. Valencia 13/11 (17:24).

17. Deportivo La Coruña 13/10 (13:23).

18. Sporting Gijon 13/9 (12:27).

19. Osasuna 13/7 (12:26).

20. Granada 13/5 (11:29).



(mch/si)