Chaoten attackieren schwedische Fussball-Legende

Eine brutale Attacke maskierter Hooligans auf Trainer Henrik Larsson vom schwedischen Erstliga-Absteiger Helsingborgs IF hat Schweden erschüttert. Die Schläger hatten am Sonntag nach Helsingborgs 1:2-Heimniederlage im Relegations-Rückspiel gegen den Zweitligisten Halmstads BK (Hinspiel: 1:1) den Rasen gestürmt und waren gezielt auf den früheren Nationalstürmer losgegangen.

