Das Beben bei Borussia nach der Schande

Die Katerstimmung ist in den Gängen von Borussia Dortmunds Hauptquartier noch immer zu spüren. Keiner hatte das Gefühl, dass er sich etwas hatte zuschulden kommen lassen, aber vielen im Club schien der Kopf zu dröhnen wie nach einer Überdosis allzu koffeinhaltiger Limonade. Das eher fröhliche Marketing-Gesicht des BVB, dessen Südtribüne europaweit als Mekka guter, alter Fussballstimmung galt, hat erhebliche Kratzer bekommen.

Dortmunds Aufarbeitung der Exzesse von Ultras-Fans gegen die Anhänger von RB Leipzig, die immerhin machte Fortschritte. Die Polizei in Dortmund meldete elf Festnahmen von gewalttätigen Randalierern, die man glaubt, auch vor Gericht überführen zu können. Der Club wertet die hochauflösenden Bilder der Überwachungskameras aus und hat wohl schon eine Reihe von Trägern der zum Teil strafrechtlich relevanten Banner identifizieren können. Schon kommende Woche sollen erste Strafmassnahmen erfolgen.

Nicht als Risikospiel klassiert

Der Krisenstab in Dortmund hat inzwischen eine Theorie entwickelt, wie es zu den Exzessen kommen konnte, an denen nach Erkenntnissen der Polizei sogar erwachsene BVB-Ultras teilnahmen, die noch zwei Tage vor dem Spiel beim Fernsehsender Sport 1 in vermeintlich seriöser Rhetorik ihre Antipathien gegen den Retorten-Club aus Leipzig ausbreiten durften.

Erneute Stellungnahme von Hans-Joachim Watzke zu den Vorkommnissen am Samstag: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufarbeitung“ pic.twitter.com/PxQMrcPRii — Borussia Dortmund (@BVB) February 6, 2017

Der Club geht unterdessen davon aus, dass die Gewaltattacken eines Mobs von fast fünfhundert Ultras und Mitläufern fast schon tragisch aus einer eigenen Sicherheitsmassnahme entstanden sein dürften. Eigentlich hätten es die Ultras, offenbar unter der Federführung der um die Vorherrschaft unter den verschiedenen Gruppierungen kämpfenden «The Unity», auf den Mannschaftsbus der Leipziger Gäste abgesehen gehabt. Dieser sollte, so war offenbar der Plan, von den mit Wurfgeschossen bewaffneten jungen Männern massiv attackiert werden.

Von diesem Plan sollen Club und Polizei sechs Stunden vor dem Anpfiff des Samstagabendspiels Wind bekommen haben. Der Bus wurde durch den ans Stadion grenzenden Bolmke-Wald umgeleitet und fuhr nicht auf der üblichen Route, auf der die Ultras ihn abfangen wollten. «Den Frust über diesen vereitelten Angriff auf den Leipziger Mannschaftsbus», erklärt einer aus dem Krisenstab, der nicht genannt werden will, «haben die Leute dann an den Leipziger Gästefans und den Polizeibeamten ausgelassen.»

Die Polizei hatte das Spiel, trotz der im Vorfeld lautstarken Ankündigungen von Aktionen gegen Leipzig, als ein Spiel der «gelben Kategorie» eingestuft. Das bedeutet zwar eine «erhöhte Beobachtung», ist aber in keiner Weise vergleichbar mit den Mannschaftsstärken, die die Polizei etwa bei den Risikospielen gegen den Erzrivalen Schalke aufstellt.

Jede Aktion wird akzeptiert

Das Ausmass und die wahllose Gewalttätigkeit am Samstag hat aber nicht nur die Polizei auf dem falschen Fuss erwischt. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war in den letzten Monaten teilweise drastisch gegen Grenzüberschreitungen von Ultras-Gruppen vorgegangen. Der Ultras-Gruppe «Desperados» etwa wurden die Auswärtssaisonkarten entzogen, erst vor kurzem wurden acht als Rechtsradikale eingestufte Fans mit Ausschlüssen sanktioniert, mehrere Mitglieder der neuen, vom Verein als besonders gewaltbereit eingestuften Gruppe «0231-Riot» ebenfalls.

Alle Dortmunder Ultras-Gruppen haben zusammen zwar weniger als 500 Mitglieder (bei fast 25'000 Stehplatz-Fans auf der Südtribüne) – aber ihr Einfluss ist beträchtlich. Die Aktion gegen Leipziger Zuschauer war, so wird beim BVB vermutet, vor allem als Retourkutsche gegen Watzke gedacht.

OB Sierau: "Das sind keine Fans! Ich schäme mich dafür. Einer Fussballhauptstadt nicht würdig. Polizei, BVB&Justiz müssen handeln."#bvbrbl pic.twitter.com/g38yzldBKc — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) 6. Februar 2017

Die Solidarität unter den Hardcore-Fans steht im gruppeninternen Wertekanon ganz oben. Jede noch so unsinnige Aktion von Einzelnen oder Gruppen wird akzeptiert, selbst Gewalt oder Rechtsradikalismus, auch wenn die Mehrheit der BVB-Ultras wohl nicht rechts ist. Der Club beschäftigt inzwischen sieben hauptamtliche Fanbetreuer, weit mehr als jeder andere Bundesliga-Verein. Alle stammen ursprünglich selbst aus der Ultras-Szene und stellen «eine steigende Radikalisierung in der jungen Szene» fest, die den Altvorderen nicht mehr plausibel scheint.

Seit kurzem bemüht sich die Ober-Gruppierung «Bündnis Südtribüne» um eine Vereinigung der an sich rivalisierenden Grüppchen. Ziel ist es angeblich, «mehr Schlagkraft» zu gewinnen. Aus den Reihen dieses Bündnisses, das von der ältesten Dortmunder Gruppierung «The Unity» dominiert wird, soll auch der fehlgeschlagene Überfall auf den Leipziger Bus geplant worden sein.

Watzke kritisierte RB ebenfalls

Zu den Anführern dieser neuen, übergreifenden Gruppe gehört auch der als Filmemacher inzwischen bekannt gewordene Jan-Henrik Gruszecki. Er hält nicht nur RB Leipzig für ein Problem, sondern kritisiert auch offen die kommerzielle Marschrichtung des Clubs unter Geschäftsführer Watzke. Dass die Steinwürfe der Ultras, die Watzke am liebsten aus dem Amt haben wollen, nun Dortmunds Chef auf die Füsse fallen, zeigt, wie verworren die Zusammenhänge inzwischen sind.

Watzke hatte in Interviews häufig das «Konstrukt» RB Leipzig als Marketing-Werkzeug eines Getränkeherstellers kritisiert. Aber selbst in der Bierzelt-Atmosphäre der letzten Mitgliederversammlung des Clubs ist er bei dieser sachlichen Kritik geblieben. Spätestens kommende Woche, wenn die ersten Ermittlungsergebnisse von Polizei und Club spruchreif werden sollen, wird Watzke, so hört man, noch massiver gegen die eigenen Ultras vorgehen.

Es zeichnet sich demnach ein Machtkampf zwischen den Chaoten und dem sogenannten Establishment ab. So jedenfalls schätzen es einige auf den Fluren des BVB-Hauptquartiers ein. Wer dabei an manche aktuellen politischen Frontlinien denkt, liegt wohl nicht falsch. (baz.ch/Newsnet)