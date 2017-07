Wenige Stunden noch bis zum EM-Auftakt für die Schweizer Fussballerinnen um 18 Uhr. Im Kleinstadion von Deventer trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg auf Österreich, und die Nationaltrainerin freut sich: «Das gibt ein richtiges Derby. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe», sagt sie. Nach Wochen der Vorbereitung sei es nun in Holland Zeit, zu erfahren, wo die Schweiz als Team stehe.

Ihre Spielerinnen haben in diesem Duell der beiden EM-Neulinge die Favoritenrolle inne – im Gegensatz zu den Österreicherinnen haben sie vor zwei Jahren an der WM Turniererfahrung sammeln können. Ausserdem liegen sie in der Weltrangliste acht Plätze vor dem Nachbarn (16.). Kommt hinzu, dass bei Österreich Captain Viktoria Schnaderbeck ausfallen könnte: Die Mittelfeldspielerin von Bayern München plagt seit längerem ein Knochenmarködem im linken Knie. Vor dem Abschlusstraining am Montag beteuerte Schnaderbeck, sich sehr gut zu fühlen. Trainieren konnte sie aber nur mit einem unterstützenden Tape.

Ramona Bachmann absolvierte das Abschlusstraining, aber reicht es auch für das Spiel? Bild: Keystone

Auch bei den Schweizerinnen gibt es ein letztes Fragezeichen, zumindest ein kleines: Bis gestern Abend konnte (oder wollte) Voss-Tecklenburg nicht abschliessend verraten, ob Ramona Bachmann einsatzbereit ist. Die Luzernerin, kreativste Spielerin des Teams, laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Mutmasslich wegen dieser Ungewissheit liess sie in den Einheiten seit der Ankunft in Holland am vergangenen Freitag die junge Géraldine Reuteler in der Gruppe der Stammspielerinnen trainieren.

«Selbst wenn Schnaderbeck ausfallen sollte – unseren Matchplan beeinflusst das nicht», sagt Voss-Tecklenburg. Auch ohne die Kapitänin verfüge Österreich über genügend Qualitäten, lobt die Deutsche. Als Beispiel dient der Sieg im letzten Testspiel vor der EM gegen EM-Teilnehmer Dänemark, dieser war ohne Schnaderbeck zustande gekommen.

Die Entwicklung des jungen Teams ähnelt jener der Schweizerinnen, wobei diese deutlich routinierter sind. Erfahrenste Spielerin im Kader ist Nina Burger mit 80 Länderspielen. Zum Vergleich: Bei der Schweiz teilen sich Martina Moser und Caroline Abbé die Rekordmarke von 126 Einsätzen. Auch Lara Dickenmann steht schon bei 119.

Das Stadion ist ein Juwel

«Im Schweizer Team gibt es eine hohe Qualität», lobt Österreichs Nationaltrainer Dominik Thalhammer, und für ihn ist klar: «Wir sind in diesem Spiel die Aussenseiter.» Dass Voss-Tecklenburg den Viertelfinal zum Minimalziel der EM erklärt hatte, hatte Thalhammer sehr wohl mitbekommen, und er kommentiert die Zielsetzung mit süffisantem Unterton: «Druck ist immer auch eine Sache der eigenen Erwartungen. Wir wollen der Schweiz jedenfalls wehtun und werden dafür an unsere Grenzen gehen.»

Ein Schmuckstück, der Adelaarshorst von Deventer. Im Stadion der Go Ahead Eagles beginnt für die Schweiz am Dienstag die @UEFAWomensEURO. pic.twitter.com/WmtirUSfwM — David Wiederkehr (@DavidWiederkehr) July 17, 2017

Das Spiel von heute Abend (18 Uhr, live auf SRF 2) wird in Deventer ausgetragen, einer Kleinstadt zwischen Arnheim und Zwolle gelegen. Das Stadion des lokalen Zweitligisten Go Ahead Eagles fasst 10’500 Plätze und ist ein richtiges Juwel: Die Aussenwände des «Adlerhorsts» sind aus Backstein, innen sitzen die Zuschauer nah am Spielfeld, und wuchtige Flutlichtmasten erinnern an frühere Fussballzeiten. Die Go Ahead Eagles sind in der vergangenen Saison aus der Ehrendivision abgestiegen. (baz.ch/Newsnet)