«Das schmerzte viel mehr als die Kugel in meinem Kopf»

Aktualisiert um 16:24

Die Fussballkarriere von Salvador Cabañas wurde gewaltsam durch einen Kopfschuss beendet. Es sollte nicht seine letzte private Tragödie bleiben.

Salvador Cabañas macht einen erstaunlich aufgeräumten Eindruck, während er in der TV-Sendung «El Día Después» des Senders Movistar+ spricht. Erstaunlich, weil der 36-Jährige gerade seine tragische Geschichte erzählt. Die Geschichte, wie eine falsche Entscheidung sein ganzes Leben veränderte.

Der verheerende Moment

Mexiko City, 25. Januar 2010: In den frühen Morgenstunden verbringt Cabañas, Starspieler des mexikanischen Spitzenclubs América und der Nationalmannschaft Paraguays, den Abend mit Maria Lorgia Alonso, seiner Partnerin und Mutter seiner beiden Kinder, in der exklusiven Disco «Bar Bar». Er hat allen Grund zu feiern: Aktuell flimmert ein Motivationsstreifen Paraguays zur Einstimmung auf die anstehende Weltmeisterschaft in Südafrika über die TV-Geräte, in der Hauptrolle ein als Marschall uniformierter Cabañas auf dem Pferd. Dazu hat er einen Vierjahresvertrag bei Manchester United unterschrieben, Startdatum nach der WM.

Der damals 29-Jährige geht auf die Toilette, wo er mit einem Mann zusammenprallt. Der Mann ist José Jorge Balderas Garza, alias «El JJ». Ein ebenso gefürchteter wie brutaler Drogendealer. Er befiehlt zwei Männern, vor der Türe zu warten, und zückt eine Pistole. «Er begann mich zu beleidigen und beschuldigte mich, das mexikanische Volk zu bestehlen», erzählt Cabañas bei «El Día Después» mehr als sechs Jahre später. «Ich versuchte ihm zu erklären, dass dies eine Lüge ist und ich hier nur meinem Job als Fussballprofi nachgehe. Trotzdem hielt er mir die Waffe an den Kopf.»

Selbstvorwürfe

«El JJ» habe stark gezittert und gedroht, Cabañas zu erschiessen, worauf der Paraguayer entgegnet: «Du bist ja ein Mörder, also warum zitterst du?» Sekundenbruchteile später betätigt der Drogendealer den Abzug, jagt Cabañas die Kugel in den Kopf.

Stundenlang kämpfen die Ärzte um sein Leben: «Ich konnte weder reden noch mich bewegen. Aber ich hörte, wie der Chirurg meinen Eltern sagte, sie sollen meine Beerdigung vorbereiten.» Es gelingt jedoch das Wunder, auch weil die Kugel in seinem Kopf stecken bleibt.

Seine Karriere als Fussballer war nach diesem Überfall vorbei. «Ich habe ihm längst vergeben, wie sollte ich sonst in Frieden leben können», so der ehemalige Fussballstar, und schiebt sogar noch reumütig nach: «Die Schuld liegt bei mir. Wieso war ich als Profifussballer um diese Zeit auch noch in einem Club? Ich frage mich das heute ständig.»

Betrogen vom engsten Umfeld

Doch die schlimme Zeit war noch nicht vorbei: Während er in der Reha neu lernen musste seine linke Körperhälfte zu bewegen, stahlen ihm seine damalige Partnerin Maria Lorgia Alonso, sein Berater José Maria Gonzàlez und sogar sein Anwalt Óscar Germán Latorre sein gesamtes Vermögen von 12 Millionen Dollar.

Erst bei diesem Punkt seiner Geschichte werden Cabañas’ Augen wässerig: «Sie fälschten meine Unterschrift, um nach und nach all meine Ersparnisse wegzunehmen. Dazu übertrugen sie Maria Lorgia den Besitz meiner fünf Millionen Dollar teuren Villa in Asunción. Sie nahmen mir einfach alles.» Anführer der betrügerischen Gruppe soll der Berater gewesen sein, der Maria Lorgia täglich einredete, dass Cabañas irgendwann einbrechen und sterben würde. «Das schmerzte viel mehr als die Kugel in meinem Kopf.»

«Alles, was ich will, ist glücklich sein»

In der schwierigsten Phase seines Lebens halfen ihm seine Eltern, für die er Brot verkaufte, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nebenbei klagte er gegen die Gruppe und bekam recht: «Meinem ehemaligen Anwalt wurde die Lizenz entzogen und José Maria war zwei Jahre im Gefängnis. Das Geld werde ich aber wohl nie mehr sehen.»

Trotzdem hegt Cabañas auch hier keinen nachträglichen Groll. In seiner Heimat ist er weiterhin ein Held, noch heute soll an jedem Zusammenzug Paraguays ein als Marschall verkleideter Mann dabei sein, zu Ehren ihres ehemaligen Stars «El Mariscal». Cabañas erzählt das mit einem Lächeln im Gesicht, Stunden vor dem Interview nahm er in Madrid an einer Benefizveranstaltung zu seinen Gunsten teil – organisiert von einer Gruppe Paraguayer. Man nimmt es ihm ab, wenn er abschliessend sagt: «Ich schaue nur noch nach vorne. Alles, was ich will, ist glücklich sein.» (fas)