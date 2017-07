«Das waren erst 400 Meter eines Marathons»

Wo beginnen mit Erzählen nach diesem Start? Bei den Berner Young Boys waren fast alle aus dem Häuschen nach diesem heissen Fussballabend. Über 31'000 Fans im Stadion, ausverkauftes Haus – und dann ein 2:0 gegen den Schweizer Serienmeister aus Basel. Yoric Ravet (58.) mit einem schönen Weitschuss und Miralem Sulejmani (80.) mit einem Traumfreistoss schossen mit ihren Toren die Berner ins Glück. Doch Trainer Adi Hütter mochte noch nicht mittanzen. «Die Meisterschaft», sagte der ruhige Österreicher, «ist ein Marathon, kein Sprint. So gesehen bedeutet dieser Sieg erst 400 Meter eines Marathons.»

In der ersten Hälfte waren die Berner nervös, sie kamen kaum in den Strafraum der Gäste. Doch in der Pause fand Hütter offenbar die richtigen Worte. Plötzlich liessen die Gelbschwarzen den Ball laufen. Und schossen zwei wunderbare Tore. Sékou Sanogo war die treibende Kraft im Mittelfeld, der beste Mann auf dem Platz. Und Keeper David von Ballmoos war ruhig und sicher. Ein sicherer Nachfolger von Ivon Mvogo.

Zwei gute Torchancen

Doch wo war nur der FCB? In der ersten Halbzeit hielt die Mannschaft von Raphael Wicky gut dagegen, Renato Steffen (9.) und Michael Lang (34.) hatten sogar zwei gute Torchancen. Doch dann passierte lange Zeit nichts mehr. «Wir hatten zu wenig Ruhe bei Ballbesitz», meinte Raphael Wicky hinterher. In seinem ersten Spiel als FCB-Trainer auf Profistufe erlebte er gleich das Gefühl der Niederlage – etwas, was seinem Vorgänger Urs Fischer nur ganz selten passierte. Doch Wicky mochte nicht hart ins Gericht gehen mit seiner Mannschaft: «Ich kann meinen Spielern keinen grossen Vorwurf machen. Bis auf die Gegentore waren viele Dinge in Ordnung.»

Wicky war ohne taktische Überraschung in die Saison gegangen. Das 3-1-4-2-System liess er in der Schublade, stattdessen vertraute er einem 4-2-3-1. «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft in dieser Anordnung etwas sicherer ist», sagt Wicky. Am System lag es jedenfalls nicht, dass der FC Basel erstmals seit 2009 (0:2 in St.Gallen) wieder mal eine Saison-Ouvertüre verlor. Schwach war die linke Seite mit Blas Riveros und Mohamed Elyounoussi. Auch der neue Torjäger, Ricky van Wolfswinkel, wurde auf dem Plastikrasen von Bern so gut wie nicht gesehen. Und Captain Matias Delgado hatte Glück, dass er nicht schon vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz flog – nach zweimal Foulen und einmal Ballwegschlagen.

Nun ist das passiert, was der Liga nur gut tun kann: Der FC Basel zeigt sich verwundbar. In Bern hat er nun das dritte Spiel in Serie verloren. Ein Signal für die restliche Fussballschweiz? Wie auch immer, die Saison 2017/2018 ist lanciert. Und wie.