Der FCB ist nicht aufzuhalten

Der Meister entscheidet die Partie in Thun innerhalb der ersten 20 Minuten. Nach der 0:3-Niederlage sind die Berner Oberländer Tabellenletzter.

Basel gibt sich auch in Thun keine Blösse. Bereits nach 20 Minuten war die Partie in der Arena in Thun so gut wie entschieden. Michael Lang per Kopf, der Österreicher Marc Janko mit seinem vierten Saisontreffer und Luca Zuffi mit einem direkt verwandelten Freistoss sorgten mit ihren Toren für die frühe Differenz zugunsten der Gäste aus Basel.

Thun vergibt viele Möglichkeiten



Die Thuner machten es dem Leader allerdings auch einfach. Der Tabellenletzte leistete sich in der Defensive mehrere gröbere Aussetzer. Und nach den drei Gegentoren sündigten sie auch im Angriff. Vor der Pause vergaben die Berner Oberländer mehrere hochkarätige Chancen zum Anschlusstreffer.

Basel weiterhin mit Punktemaximum



Die Basler bauten nach den Niederlagen von Luzern und den Young Boys ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Mit dem Punktemaximum von 18 Punkten liegt die Mannschaft von Urs Fischer nach einem Sechstel der Meisterschaft bereits mit sechs Punkten und mehr in Führung. Der FC Thun hingegen liegt nach der Niederlage auf dem letzten Platz der Tabelle.

Thun - Basel 0:3 (0:3)

5793 Zuschauer. - SR Pache.

Tore: 4. Lang (Xhaka) 0:1. 13. Janko (Elyounoussi) 0:2. 19. Zuffi (Freistoss) 0:3.

Thun: Faivre; Glarner, Lauper, Bürki, Facchinetti; Fassnacht, Hediger, Geissmann, Tosetti (66. Schirinzi); Carlinhos (52. Peyretti); Rapp (79. Sorgic).

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta (82. Högh) , Gaber; Xhaka (73. Fransson), Zuffi; Callà, Elyounoussi, Steffen (62. Bjarnason); Janko.

Bemerkungen: Thun ohne Dzonlagic, Ferreira, Reinmann, Schindelholz und Zino (alle verletzt). Basel ohne Akanji (verletzt), Serey Die, Sporar, Bua und Boëtius (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 33. Bürki (Foul), 78. Callà (Foul), 82. Sorgic (Unsportlichkeit). (fsc)