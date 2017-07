Der Talentierteste unter den Talentierten

Vor vier Wochen weilte Djibril Sow in der Schweiz, er war gerade für ein paar Tage bei der Nationalmannschaft gewesen, schnuppern sagten sie dem Aufenthalt. Sow sammelte Eindrücke und ging dann der Pflicht nach. Ein Spiel der U-21-Nationalmannschaft stand an, der 20-Jährige musste an eine Pressekonferenz. Sow sass also am Flughafen Zürich auf einem Podest und erzählte von seiner Zeit als Ersatzspieler in Gladbach. Nicht einfach sei es in Deutschland. Anders habe er es sich vorgestellt – mehr Einsätze, mehr Fortschritte. Er müsse sich darum ernsthaft überlegen, was nun komme; es müsse sich etwas ändern.

In diesen Tagen reiste Sow wieder in die Schweiz. Er hat seine Ankündigung umgesetzt, die damals am Flughafen irgendwo zwischen den Zeilen lag: Er wechselt den Verein. So ist Sow neuerdings Spieler von YB, diesem leidgeprüften Verein, der gerade selbst daran ist, eine Transformation durchzumachen, dazu später mehr.

Eine Hauch Eleganz geht von Sow aus

Der Wechsel ist für Sow eine Flucht nach vorn – dabei hat die Zeit in Gladbach gut begonnen. Sow war 18, kam vom FCZ, und der damalige Trainer Lucien Favre zeigte sich überrascht von dessen Qualitäten. Favre schwärmte bald davon, wie Sow sich bewege, wie er spüre, wohin das Spiel fliessen werde. Tatsächlich, Sows Gang auf dem Platz ist weich und leicht, es geht von ihm ein Hauch Eleganz aus, wenn er sich mit seinen dünnen Beinen den Ball zurechtlegt und anderen weitergibt.

Nur: Gladbach legte damals einen miesen Start hin, Favre ging, es kamen neue Trainer, erst Schubert, dann Hecking. Sie hielten viel von Sow, doch spielen liessen sie ihn kaum. 13 Pflichtspielminuten absolvierte er während zweier Jahre, dazu kamen Partien in der Regionalliga. «Es gab bittere Momente», sagt Sow und denkt an sein Debüt gegen Stuttgart, als er dachte, nun habe er es geschafft, aber dann doch wieder aus dem Kader fiel.

Sow beschreibt sich als introvertiert, er hat gerne Zeit für sich, dann schaut er am liebsten Serien, gerade ist es «Power». Darin geht es um einen Mann, der einen Nachtclub leitet und zugleich einen Drogenring führt, bald aber merkt, dass die beiden Dinge nur mässig gut vereinbar sind. Mit etwas Fantasie lässt sich ein Bezug zu YB herstellen. Lange hat dieser Club versucht, mit verschwenderischen Mitteln Basel von der Spitze zu verdrängen. Gleichzeitig wollte man den Nachwuchs fördern. Ein Spagat, der nie so recht klappte.

Eine bewährte Achse und viele Versprechen

Nun gibt es einen neuen Plan, den Sportchef Christoph Spycher gerne «unser Projekt» nennt. Grosse Ziele hat er sich gesetzt: Einerseits sparen, andererseits verjüngen (und Nachwuchsadresse Nummer 1 der Schweiz werden). Rund 20 Millionen Franken hat der Club mit den Verkäufen von Mvogo und Zakaria eingenommen. Auch Lecjaks, Gajic und Frey gingen.

Die Achse Von Bergen, Sanogo und Hoarau soll mit Talenten ergänzt werden. Da sind die bestehenden Jungen Bertone, Mbabu, Assalé und Aebischer, es kommen dazu die vielversprechenden Spieler Bürki und Fassnacht aus Thun, dann der talentierte Torhüter Von Ballmoos aus Winterthur, ins Trainingslager im Zillertal reiste auch Jordan Lotomba, der vergangene Saison als 17-Jähriger für Lausanne 25 Spiele machte.

Und da ist eben Sow. Er gilt als Talentiertester unter den Talentierten. Das zeigt sein Kurzaufenthalt bei der A-Nationalmannschaft, das zeigen die knapp zwei Millionen Franken Ablösesumme, die YB an Gladbach zahlte.

Er ist ein Versprechen, eine Wette auf die Zukunft mit der Nuance, dass Sow in der Gegenwart bisher durchgefallen ist. Spycher spricht von «riesigen Qualitäten» und einem «hochtalentierten» Spieler. Einer, der mit seinen kreativen Ideen im offensiven Mittelfeld noch gefehlt habe. Auch wenn der Sportchef die Erwartungen sogleich wieder runterschraubt – Sow steht unter Druck. «Kein Problem, damit kann ich umgehen», sagt dieser, «ich bin mutig.» Es gibt schlechtere Ansätze: Oft steht der Mut am Anfang von grossen Taten. (baz.ch/Newsnet)