Der ewige Berner Traum

Mit einem Sommerloch haben die Young Boys selten zu kämpfen. Die Tradition und der Spielplan – lies: die Uefa – wollen es, dass YB meist schon Ende Juli, wenn die Saison noch keine zwei Runden alt ist, um die Champions League spielt. Die Königsklasse ist für die Berner nach wie vor so etwas wie ein Sehnsuchtsziel. Oft glitzerten die berühmten Sterne ziemlich fern. Und war man ihnen mal ganz nah, so liess man sich kurz vor dem Ziel bislang immer blenden.

Unpassender Zeitpunkt

Längst ist es keine Besonderheit mehr, dass Schweizer Clubs in der Champions League antreten. Der FC Basel fiebert diese Saison seiner achten Gruppenauslosung entgegen, GC war schon zweimal dabei und sogar der FC Thun spielte 2005 sensationell gegen die Besten des Kontinents. Und zufälligerweise trifft YB heute (18.30 Uhr) auf den Tag genau zwölf Jahre, nachdem die Oberländer mit einem 2:2 bei Dynamo Kiew den Grundstein für das kleine Fussballmärchen legten, in der ukrainischen Hauptstadt gegen den gleichen Gegner an.

Schon kurz nach dem Startsieg gegen Basel hatte Sportchef Christoph Spycher vor dem kampfstarken ukrainischen Vizemeister gewarnt. Vor einem Jahr hatte YB in der gleichen Phase der Vorrunde ja bereits Schachtar Donezk überwunden - und noch im Auswärtsspiel beim 0:2 viel Glück beansprucht. YB hat Dynamo jetzt dreimal beobachten lassen. «Es ist bestimmt kein Vorteil für uns, sind sie doch schon voll im Saft», sagt Spycher. Bereits zwei Ligaspiele hat Kiew hinter sich, dazu den Supercupfinal gegen Schachtar (0:2). «Klar würde man so wichtige Partien lieber mitten in der Saison spielen», so der Sportchef.

Doch so ganz unerfahren ist YB mit dieser Situation und auf dieser Bühne auch nicht mehr. Die diesjährige Kampagne ist der fünfte Anlauf der Young Boys zur Champions League. Viel hat sich geändert, seit sie 2004 gegen Roter Stern Belgrad zum ersten Mal in der Qualifikation spielten. Vor 13 Jahren war das Stade de Suisse noch eine Baustelle, YB harrte das letzte Jahr im Exil Neufeldstadion aus, das den Ansprüchen einer europäischen Partie nicht genügte. Das Hinspiel gegen die Serben fand folglich im Hardturmstadion in Zürich statt.

«Einrahmen und aufbewahren»

Es war einer dieser Momente, wo YB ein bisschen etwas von diesem Sternenstaub abbekam. Erst traf Stéphane Chapuisat – das war an sich zwar keine Überraschung, bedeutete aber doch die Berner Führung. Dann, YB war mittlerweile sogar in Überzahl, erzielte Aussenverteidiger Adrian Eugster – Zeit seiner Fussballtage nicht als kaltschnäuziger Skorer bekannt – ein Tor der Marke «Einrahmen und aufbewahren»: Linksschuss, 20 Meter, unter die Latte. Doch Nikola Zigic, baumlanger Stürmer bei Roter Stern, traf noch zweimal für die Serben. Die Sterne waren doch zu grell.

Mittlerweile ist YB regelmässiger Gast an den Toren zur Königsklasse, die Anfangsnervosität längst verflogen. Mal waren die Berner wirklich nahe dran an der Sensation – 2010 zum Beispiel führten sie im Hinspiel gegen Tottenham 3:0, kassierten dann noch zwei Tore und gingen im Rückspiel 0:4 unter. Mal wurden sie brutal vorgeführt – Monaco kannte 2015 keine Gnade und siegte 3:1 und 4:0, ähnlich kompromisslos trat im Jahr darauf Gladbach auf (3:1 und 6:1).

Es ist also selbst nach dem heutigen Hinspiel schwer abzuschätzen, wohin der Weg von YB in diesem europäischen Sommer noch führt. Im schlechtesten Fall scheitern die Berner an Kiew, dann auch im Playoff zur Europa League und konzentrieren sich anschliessend auf nationale Aufgaben. Im besten Fall überwinden sie nach den Ukrainern auch die nächste Hürde, spielen Champions League. Und träumen dann davon, für den 26. Mai 2018 wieder nach Kiew zu fliegen. Dann findet im Olympiastadion der Final statt. Doch das wäre dann tatsächlich mehr als nur ein bisschen Sternenstaub. (Tages-Anzeiger)