Der irre Penalty-Streit beim FCZ

Es war ein bisschen wie bei den F-Junioren beim FC Altstetten am Donnerstagabend. Nur, dass das Spiel im Letzigrund stattfand und sich nicht kleine Kinder darum zankten, wer denn nun den Penalty schiessen darf, sondern Profis.

In der 86. Minute war FCZ-Angreifer Moussa Koné im Europa-League-Match gegen Villarreal so gefallen, dass der italienische Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der eingewechselte Roberto Rodriguez schnappte sich schnell den Ball, was wiederum dem ebenfalls eingewechselten Armando Sadiku gar nicht passte. Der albanische Nationalstürmer versuchte in mehreren Anläufen, Rodriguez den Ball mit Körpereinsatz aus der Hand zu nehmen und blockierte ausserdem kurz den Penaltypunkt. Nur dachte Rodriguez in keinem Moment daran, nicht selbst zum 1:1 zu verwerten.

«Ich habe geschossen, weil ich den Ball schon in der Hand hatte», sagte Rodriguez später im Kabinengang. Er könne ja verstehen, dass Sadiku auch habe schiessen wollen, schliesslich sei auch der Teamkollege ein guter Schütze. Nur: «Ich war voll überzeugt, dass ich den Ball reinhaue.»

Dabei hätten weder Rodriguez noch Sadiku schiessen sollen. Die beiden sind zwar erste Penaltyschützen, wenn sie von Beginn an auf dem Platz stehen. Gegen Villarreal hatte sich FCZ-Trainer Uli Forte aber für ein anderes System und damit auch für andere Spieler entschieden – und vor dem Match ausserdem beschlossen, dass bei einem Penalty Schönbächler oder Marchesano schiessen sollten. Die beiden standen kurz vor Schluss auch noch auf dem Rasen, machten im Streit aber nicht mit. Schönbächler fand nach Spielschluss relativ trocken, dass es ihn nicht mehr gebraucht habe, da ja schon zwei Spieler beim Penaltypunkt gestanden seien.

«Wenn es keinen Treffer gegeben hätte, wäre es zu Diskussionen gekommen», sagte Forte im Nachgang. Doch Rodriguez traf so überzeugend, wie er es geglaubt hatte. Der FCZ hätte zwar auch nach einem 0:1 gegen Villarreal noch Chancen gehabt, mit einem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel bei Osmanlispor in den Sechzehntelfinal der Europa League einzuziehen. Nach dem Remis aber ist die Ausgangslage völlig klar. Gewinnt er in Ankara, überwintert er europäisch. (baz.ch/Newsnet)