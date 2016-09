Der tschechische Goalie-Gipfel fällt aus

Es wäre für Tomas Vaclik ganz speziell gewesen, könnte er am Mittwoch im Champions-League Spiel des FCB gegen Arsenal gegen seinen Landsmann Petr Cech antreten. Aber daraus wird wohl nichts.

Xhaka gegen Xhaka, Elneny gegen den FCB, Vaclik gegen Cech – das zweite Gruppenspiel des FC Basel in der Königsklasse (Mittwoch, 20.45 Uhr, baz.ch/Newsnet live) ist eine Begegnung der grossen Geschichten. Doch nun ist sie wohl um eine ärmer, denn vieles deutet darauf hin, dass im Tor des FC Arsenal David Ospina an der Stelle von Petr Cech stehen wird. «Das ist gut möglich», sagt Arsenal-Trainer Arsène Wenger nach dem Abschlusstraining auf die entsprechende Frage. Der Kolumbianer Ospina hütete schon im ersten Gruppenspiel in Paris (1:1) den Londoner Kasten und hatte damals mit einer Weltklasse-Leistung massgeblichen Anteil daran, dass Arsenal nicht punktelos heimkehrte.

Ein paar Stunden später bestätigt einer von der gegnerischen Seite diesen Eindruck. Einer, der das sehr bedauert. «Es wäre toll, gegen ihn zu spielen, aber ich denke, Ospina wird wie schon in Paris im Tor stehen», meint Tomas Vaclik. Es wäre das erste Mal, dass der tschechische Nationaltorhüter gegen seinen namhaften Vorgänger antreten würde. Er habe ein sehr gutes Verhältnis zum grossen Mann mit dem auffälligen Rugby-Helm. Der Druck im Nationalteam sei seit dessen Rücktritt viel grösser geworden: «Jeder vergleicht mich mit ihm. Aber ich kenne das ja schon von Basel. Hier musste ich Yann Sommer ersetzen.»

Schwere Aufgabe, lösbare Aufgabe?

Vaclik wird sich gegen Arsenal aber ohnehin nicht zu sehr mit seinem Gegenüber beschäftigen können. Wenn es nur einigermassen so läuft, wie das allgemein erwartet wird, dann wird er in seinem eigenen Strafraum wird er mehr beschäftigt werden als ihm lieb ist. Obwohl ihm eine Menge Arbeit fast lieber ist. «Es ist einfacher, konzentriert zu bleiben, wenn in der Box viel los ist», erklärt der 27-Jährige. Dennoch hofft er, dass sein FCB «nicht wie im Handball» nur den eigenen Strafraum verteidigt, sondern zu eigenen Chancen kommen.

Das hofft auch Urs Fischer. Er findet es nicht unbedingt einen Vorteil, dass die Euphorie um die Gunners nach dem glorreichen 3:0-Sieg gegen Chelsea gross ist. Auch wenn Arsenal vor einem Jahr just nach einem 5:2-Erfolg gegen Leicester City im Champions-League-Heimspiel gegen Olympiakos Piräus 2:3 tauchte. «Mir wäre lieber, sie wären nicht so gut in Form», sagt Fischer. «Sie haben nicht nur gegen Chelsea gewonnen, sondern auch Watford 3:1 und Hull City 4:1 geschlagen. Sie wissen also, wo das Tor steht.» Nichtsdestotrotz glaubt Fischer an die Chance der Basler. «Es wird eine unheimlich schwierige Aufgabe, aber jede Aufgabe kann man lösen.» (baz.ch/Newsnet)