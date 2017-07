Die Erlösung hätte schöner nicht sein können. Trotz deutlich besserer Leistung musste der FCZ bis zur 82. Minute warten, bis Stürmer Raphael Dwamena mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte – und wie! Der Schlenzer des Ghanaers landete unhaltbar für GC-Goalie Heinz Lindner im Winkel. Während FCZ-Trainer Uli Forte den Treffer als «Traumtor» bezeichnete blieb der Matchwinner selber bescheiden und gab zu: «Der war abgelenkt.»

Dass der Aufsteiger derart dominant auftreten würde, damit hatte Forte nicht gerechnet: «Wir wollten in den ersten 25 Minuten Pressing spielen lassen. Dass die Jungs das bis zur Pause durchziehen konnte hat mich dann doch überrascht.» Nach den vielen Prügel, die er und seine Spieler nach dem Abstieg vor einem Jahr hinnehmen mussten, sei der Derbysieg eine grosse Genugtuung. «Es freut mich vor allem für die Fans, sie haben sich das verdient», so Forte und schob mit Blick auf die 20'000 Fans im Letzigrund nach: «Der Fussball hat heute gewonnen.»

GC-Captain Milan Vilotic gab sich zwar selbstkritisch, sagt jedoch etwas überraschend zur Dominanz des Stadtrivalen: «So etwas haben wir erwartet. Wir brauchen noch etwas Zeit um zu zeigen, was in diesem Kader steckt.» Die Mannschaft trainiere erst seit einer Woche in dieser Besetzung, sodass es noch an Abstimmung fehlt.

Auch GC-Trainer Carlos Bernegger verfällt nach der Derbyniederlage noch nicht in Panik: «Die Mannschaft muss noch ihr Gesicht kriegen, das ist innerhalb einer Woche nicht so leicht.» Dennoch hatte er von seinem Team mehr erwartet – insbesondere von seinem Mittelfeld: «Ich hoffe, dass es am Samstag gegen YB besser funktioniert.» (baz.ch/Newsnet)