Die 11 grössten Ärgernisse im Fussball

Samstagabend, auf ARD läuft die ­«Sportschau». Frankfurt gegen Dortmund. Es kommt zu einer Szene im Strafraum: BVB-Stürmer Aubameyang zieht Richtung Tor, bedrängt vom Verteidiger. Sein Schuss wird pariert, das Spiel läuft weiter. Und Kommentator Florian Nass sagt: «Respekt an Aubameyang, der hier den Kontakt nicht nutzt, um hinzufallen.»

Soweit ist es also schon: Dass lobend erwähnt werden muss, wenn ein Fussballer mal nicht betrügt. Natürlich, der Fussball beschert uns rauschende Feste und Momente des Glücks. Aber immer wieder springen wir daheim auf dem Sofa oder auswärts im Stadion auch auf, weil das Theater auf dem Platz unerträglich ist. Was nervt Sie am meisten?

