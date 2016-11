Die Young Boys bleiben ungeschlagen

Die Berner Young Boys haben Lausanne 2:1 besiegt. Beide Tore der Berner erzielt Guillaume Hoarau. In der Schlussphase überstürzten sich die Ereignisse. Nachdem Ben Khalifa in der 87. Minute mit seinem ersten Treffer für Lausanne-Sport zum 1:1 ausgeglichen hatte, stellte Hoarau eine Minute später den Sieg der Berner sicher.

Der Franzose hatte in der 55. Minute nach einem schönen Pass von Miralem Sulejmani in den Strafraum bereits das 1:0 erzielt. Hoarau erzielte seine Saisontore 9 und 10 in Super League, wobei er erstmals in der Meisterschaft auf fremdem Terrain erfolgreich war.

Nicht nur wegen dem späten 1:2 war es für Lausanne eine ärgerliche Niederlage. In der ersten Halbzeit waren die Waadtländer klar spielbestimmend. Die beste Chance zur Führung vergab Pak Kwang Ryong in der 8. Minute, als der Berner Verteidiger Kevin Mbabu kurz vor der Linie für seinen geschlagenen Goalie Yvon Mvogo klärte. So ging Lausanne-Sport am Ende zum sechsten Mal in Folge als Verlierer vom Feld. Gegen YB war es gar die siebente Niederlage hintereinander.

FC Vaduz gewinnt gegen Lugano

Beim Spiel Lugano-Vaduz gewinnen die Lichtensteiner 5:1. Zupass kam Vaduz ein Platzverweis in der ersten Halbzeit. Luganos Stürmer Rodrigo Aguirre fuhr in der 35. Minute abseits des Spielgeschehens den Arm gegen Gonzalo Zarate aus, die Aktion wurde mit der Roten Karte sanktioniert.

Die entscheidenden Tore zum erst zweiten Vaduzer Sieg aus den letzten elf Spielen schossen Stjepan Kukuruzovic (47.) und Marco Mathys (62.). Für die Gäste verkürzte Davide Mariani in Unterzahl (73.), wenige Sekunden später vergab Ezgjan Alioski aus guter Position das 2:2. Und wiederum keine Minute später machte Mathys mit dem 3:1 alles klar. Der Solothurner zeichnete sich am Ende gar als dreifacher Torschütze aus.

(pat)