«Die ganze Saison war brutal hart für mich»

Vertrag bis 2021, Ablösesumme vier Millionen Euro: Das sind die Eckdaten eines Transfers, der für Fabian Schär (25) einer Erlösung gleichkommen muss. In Hoffenheim schmorte der Innenverteidiger ein Jahr lang auf der Bank, nun nimmt er in der spanischen Primera Division bei La Coruña einen neuen Anlauf. Mit der BaZ hat der Wiler Nationalspieler mit Vergangenheit beim FC Basel auch über eine Rückkehr ins Joggeli gesprochen.

BaZ: Fabian Schär, beschreiben Sie uns Ihre Stimmungslage nach Ihren ersten beiden Mannschaftstrainings sowie einer Pressekonferenz, die auf Englisch und Spanisch abgehalten worden ist.

Fabian Schär: Ich fühle mich sehr gut und bin erleichtert, dass alles geklappt hat. Ich bin zu einem tollen Club gekommen. Alle helfen mir, alles ist hervorragend organisiert.

Und die Sprache?

Die ist nicht ganz einfach, das muss ich zugeben. Nicht alle neuen Teamkollegen reden Englisch. Ich habe eine App auf meinem iPhone, die mir in der spanischen Sprache hilft. Aber das reicht natürlich nicht. Ich will sie so schnell wie möglich lernen, damit ich mich im Alltag gut und auch alleine zurechtfinde.

Reden wir über Ihre Zeit in Hoffenheim. Sie sind dort…

…müssen wir wirklich darüber reden? Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ich möchte nach vorne schauen.

Das ist verständlich. Trotzdem die Frage: Waren es zwei verlorene Jahre im Kraichgau?

Nein, das nicht. Ich habe sie mir anders vorgestellt, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich habe auch viel dazugelernt, gerade von Trainer Julian Nagelsmann. Ganz grundsätzlich muss ich festhalten, dass es zwischen mir und Hoffenheim einfach nicht gepasst hat.

Weshalb?

Der Verein bietet exzellente Bedingungen, und Nagelsmann ist ein Trainer, der jeden Spieler und die ganze Profiabteilung besser machen kann. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen, obwohl er mir am Ende keine Chance mehr geben wollte. Die Mannschaft qualifizierte sich für die Champions League – ohne mich.

Wie war das im Frühling? In der Bundesliga spielten Sie keine Minute mehr.

Die ganze Saison war brutal hart für mich. Jeden Morgen aufstehen, ins Training fahren, alles geben – wohlwissend, dass man am Samstag dann doch nicht gebraucht wird. Diese Situation war neu für mich. Und in der Winterpause wurde es noch komplizierter und enttäuschender.

Was meinen Sie konkret?

Ich hätte zu Schalke wechseln können. Auch Bordeaux in der Ligue 1 zeigte Interesse. Doch der Verein schob allen Transfermöglichkeiten einen Riegel, das war für mich nur schwer verständlich.

Wie gelang es Ihnen, im Training die Körperspannung aufrecht zu halten?

Ich habe auf die Zähne gebissen, obwohl die Motivation weit weg war. Die Verantwortlichen von Hoffenheim bestätigten mir immer wieder, dass ich gut trainiere. Aber eben…es passte nicht.

War für Sie in diesem Sommer eine Rückkehr zum FC Basel ein Thema?

Der FC Basel ist immer eine Option. Ich hatte eine grandiose Zeit im Joggeli. Das habe ich natürlich auch Marco Streller gesagt, dem neuen Sportchef.

Sie haben sich getroffen?

Per Zufall, rein privat. Wir waren beide an der Hochzeit von Fabian Frei in der Schweiz eingeladen. Eine Rückkehr zum FCB wäre für mich aber in diesem Sommer zu früh gekommen. Ich will mich weiterhin im Ausland präsentieren, ich suche die Herausforderung. Schliesslich habe ich den FCB erst vor zwei Jahren verlassen.

Nun wechseln Sie von Deutschland nach Spanien in die beste Liga der Welt. Ist der Sprung nicht zu gross?

Das werden wir sehen, ich freue mich jedenfalls riesig auf die Aufgabe. Der spanische Fussball liegt mir, das ganze Paket des Clubs hat mir enorm gefallen. Ich fange hier bei null an und bin optimistisch.

Warum Deportivo La Coruña?

Unser Trainer Pepe Mel will, dass wir aus der Abwehr konstruktiv Fussball spielen. Das liegt mir. Die spanische Liga umfasst 20 Mannschaften, alle forcieren das spielerische Element. Da ist kein Hauruck-Fussball zu erkennen. Ausserdem war es so, dass sich die Verantwortlichen intensiv um mich bemühten. Die ersten Trainings haben meine Eindrücke bestätigt.

Was planen Sie privat?

Ich habe bereits ein paar Wohnungen besichtigt, definitiv ist noch nichts. Ich hoffe, dass meine Freundin bald zu mir ziehen kann, sodass wir das hier zusammen erleben können.

Am 19. August beginnt die spanische Meisterschaft. Mit La Coruña treffen Sie gleich auf Real Madrid und Cristiano Ronaldo…

Das ist doch wunderbar. Es spielt keine Rolle, wann wir gegen Real antreten. In solchen Partien können wir viel mehr gewinnen als verlieren.