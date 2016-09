Die schonungslose Abrechnung mit Embolo und Co.

Schalke, mit grossen Ambitionen gestartet, liegt nach fünf Pleiten zum Saisonstart am Tabellenende. Ein Desaster – die Reaktionen sind gewaltig.

Fünf Spiele, null Punkte und ein Negativtorverhältnis von 2:10. Schalke, das einen neuen Manager, einen neuen Trainer und mit dem Schweizer Nationalspieler Breel Embolo den teuersten Spieler der Vereinsgeschichte verpflichtet hat, blickt auf den schlechtesten Saisonstart der Clubhistorie zurück. Was für ein Debakel. Die Reaktionen sind dementsprechend gewaltig.

«Schalke erreicht den tiefsten Punkt», titelt die «Süddeutsche Zeitung» nach dem 1:2 in Hoffenheim. «Schalke jetzt Tabellenletzter», stellt die Ruhrnachrichten.de fest. «Wie ein Absteiger», heisst das vernichtende Urteil von Spiegel.de. Das Millionenblatt «Bild» berichtet von zwei Abwehrpatzern und titelt ironisch: «Schalke zwingt Hoffenheim zum Siegen.»

Manager schlagt Alarm

Jetzt schlägt Christian Heidel, der den entlassenen Horst Heldt als Manager ersetzt, Alarm und rechnet mit seinen Versagern schonungslos ab. Nach der 1:2-Niederlage am Sonntag in Hoffenheim platzte dem sonst besonnenen Heidel der Kragen. «Kurz nach Abpfiff waren einige Spieler schon beim Essen. Ich kann heute nichts mehr essen», ereiferte sich der Manager vor versammelter Presse.

Seine Mannschaft sei vor der Pause gerade mal 53 gemessene Kilometer gelaufen. «Jeder, der sich im Fussball auskennt, weiss, dass das ein schlechter Wert ist. Die erste Halbzeit hat mit Mentalität und Charakter zu tun. Das muss allerschnellstens aus den Köpfen raus.»

Heidel spricht aus Erfahrung

Jetzt sei der Zeitpunkt für eine Zäsur gekommen. «Wir werden uns in dieser Woche mit der Mannschaft zusammensetzen. Ich weiss, was Abstiegskampf bedeutet. Der eine oder andere weiss das nicht. Ich werde die Tabelle kopieren, vergrössern und in die Kabine hängen.» Der Zeitpunkt sei gekommen, um ein paar Dinge festzustellen. «Dem einen oder anderen ist offenbar noch nicht bewusst, wo wir zu Recht stehen», sagt der 53-Jährige, der aus Erfahrung spricht. Als Manager von Mainz 05 war der Abstiegskampf fast in jeder Saison ein zentrales Thema gewesen.

Schonfrist für den Trainer

Es herrsche eine Lethargie, die er nicht länger zulassen werde. «Das müssen wir abstellen. Dann spielen andere. Die, die dieses Phlegma haben, spielen dann nicht mehr. Dann kommen Leute rein, die malochen. So gut sind wir nicht. Momentan sind wir sogar ziemlich schlecht.»

Auch Trainer Markus Weinzierl ist sich der gefährlichen Lage bewusst. «Wir sind in einer brutalen Drucksituation, die wir uns selbst eingebrockt haben und die immer grösser wird. Stellen wir die individuellen Fehler nicht ab, werden wir noch länger auf ein Erfolgserlebnis warten müssen», mutmasst der Trainer, der dann allerdings ziemlich schnell infrage gestellt werden könnte. (baz.ch/Newsnet)