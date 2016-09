Die unglaubliche Geschichte einer Tätlichkeit

Aktualisiert am 25.09.2016

Ein Goalie verliert nach einem provokativen Dribbling seines Gegenspielers vollkommen die Beherrschung.





Am Donnerstag schlug der Torhüter Ali Saqr vom Emirates Club dem Angreifer Danilo Asprilla von Al Ain bei einem Spiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen die Brust. Sekunden später, als der Kolumbianer schon am Boden lag, verpasste er ihm auch noch einen Fusstritt.

Saqr war dermassen ausser sich vor Wut, weil Asprilla ihn mit einem spektakulären Dribbling regelrecht vorgeführt hatte. Natürlich gab es dafür vom Schiedsrichter Rot, das Opfer verzieh nun aber dem Täter. «Wir alle machen Fehler. Mach dir keine Sorgen, Bruder», schrieb Asprilla auf Instagram.

Das Spiel hatte übrigens mit 5:2 für Al Ain geendet. (ak)