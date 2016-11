Dortmunds Angst vor dem Mafioso

Das Blut floss ihm in Strömen übers Gesicht, doch Tomasz Czerwinski hatte noch nicht genug. Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen stellte sich der Hooligan von Legia Warschau einem Dutzend hochgerüsteter Polizisten entgegen und schlug nochmals auf einen Beamten ein. Vereint rissen ihn mehrere spanische Polizisten zu Boden, während polnische Fans aus dem Hintergrund johlend Flaschen und Steine auf sie warfen. Die Strassen von Madrid, sie glichen an diesem 18. Oktober 2016 einem Schlachtfeld.

Auf der einen Seite marschierten Hunderte Fans von Legia Warschau, darunter Czerwinski und seine Hooligan-Gruppe Teddy Boys 95. Auf der anderen Seite standen Dutzende spanische Polizisten und Pferde, die vor dem Champions-League-Spiel von Real Madrid rigoros gegen die Attacken und Provokationen einiger polnischer Fans vorgingen.

Polnische Fans liefern sich in Madrid eine Schlacht mit der Polizei. Video: Youtube.

Vor allem die Bilder des blutverschmierten Tomasz Czerwinski verbreiteten sich rasch im Netz. Der Mittvierziger wurde zum Gesicht der beschämenden Ausschreitungen: «Ich habe in Polen 17 Jahre im Knast gesessen», prahlte Czerwinski gegenüber einem Reporter der Zeitung «Marca», «da machen die zwei Tage hier in einem Kerker auch nicht mehr viel aus.»

Die Bilder der randalierenden Warschauer Hooligans sind auch bei Borussia Dortmund genau registriert worden. Die Furcht vor erneuten Ausschreitungen war vor der Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Legia Warschau am Dienstag (20.45 Uhr) so gross, dass das Duell der A-Junioren beider Vereine am Nachmittag an einem geheimen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

«Tickets auf anderem Wege besorgen»

Im Hinspiel der Profis im September hatten polnische Anhänger in Warschau versucht, den Block der Dortmunder Fans zu stürmen. Aufgrund der Krawalle in Madrid bestrafte die Uefa den Club, indem sie Legias Fans keine Tickets für das Spiel in Dortmund zur Verfügung stellte. Trotzdem, glaubt Thomas Dudek, Autor und polnischer Hooligan-Experte, hätten sich die Hooligans «Tickets auf anderem Wege besorgt». Zur Stunde ist über Randale in Dortmund allerdings nichts bekannt.

"I spent 17 years in prisons in Poland,so I don't give a fuck for few days at yours" - Tomasz Czerwinski (Teddy Boys '95, Legia) to Marca. pic.twitter.com/z0AXUsL3QI — When Sunday Comes (@wscsm1) October 21, 2016

Tomasz Czerwinski ist für die Beamten kein Unbekannter mehr. Dafür hat er in der Vergangenheit zu oft das Gesetz gebrochen, zu oft zugeschlagen. «Czerwinski ist ein ehemaliger Mafioso», erklärt Dudek, «einer, der im Untergrund früher als Kanonenfutter die Drecksarbeit machen musste.» Czerwinskis früherer Job soll sich um folgende Eckpfeiler gedreht haben: Menschen einschüchtern, Menschen verprügeln, Geld eintreiben. Dudeks Worte decken sich mit den Aussagen von Jaroslaw Sokolowski, einem Anführer der berüchtigten Pruszkow-Mafia, die laut dem Hooligan-Experten in den 90er-Jahren die führende kriminelle Vereinigung im postkommunistischen Polen war.

Sokolowski, der in Polen unter dem Pseudonym «Masa» landesweit bekannt ist, tritt mittlerweile als Kronzeuge der polnischen Justiz auf und ist auf Facebook sehr aktiv. Auf dem sozialen Netzwerk verfasste Sokolowski nach den blutigen Ausschreitungen in Madrid einen Beitrag, in dem er die angebliche Nähe von Tomasz «Czerwus» Czerwinski zu den Bossen von Legia Warschau kritisierte: «Der Czerwus, mein Kanonenfutter aus den 90er-Jahren. Heute Liebling und Kumpel des Legia-Vorstandsvorsitzenden, gleichzeitig aber auch Mitglied der Teddy Boys 95! Dank seiner Freundschaft mit dem Vorstandsvorsitzenden hat er eine Karte, die ihm auch Zugang zu Plätzen ermöglicht, die für andere nicht betretbar sind!»

Czerwinski habe noch immer Stadionverbot

Es sind schwere Vorwürfe, die Sokolowski in einem Interview mit der polnischen Boulevardzeitung «Super Express» nochmals bekräftigte. Das Verhältnis von Czerwinski und dem Legia-Vorsitzenden Boguslaw Lesnodorski sei so gut, dass der Hooligan im Verein Privilegien geniesse und bei Heimspielen hofiert werde.

Ob die Behauptungen stimmen, ist nicht zu verifizieren. Legia Warschau wehrte sich entschieden gegen die Anschuldigungen und teilte mit, dass Czerwinski noch immer Stadionverbot habe und definitiv keine Vorzüge im Verein geniesse. «Dass er Teil der organisierten Kriminalität ist und gleichzeitig viel Kontakt zur Hooligan-Szene hat, steht trotzdem ausser Frage», sagt Dudek, der die Verflechtungen von Ultra-Gruppierungen und Kriminellen in Polen als grundlegendes Problem betrachtet.

Auch bei Legia Warschau ist nach den Ausschreitungen von Madrid ein grosser Streit zwischen den Eigentümern entfacht, der sich vor allem um die Frage dreht, wie man mit rechten, gewaltbereiten Hooligans wie Czerwinski umgeht.

«Die Eigentümer reden nicht mehr miteinander»

Dariusz Mioduski, einer von drei Besitzern des Clubs, forderte eine Null-Toleranz-Politik: «Mein entschiedener Widerstand richtet sich jedoch gegen die Tolerierung, ja sogar die Unterstützung von Personen, die dem Club bewusst schaden und sich unter dem Banner Legias gegenüber der 100-jährigen Tradition des Clubs unwürdig benehmen», teilte er in einer Stellungnahme mit.

Hooligans sollten vom Verein ausgeschlossen werden. Weil die Co-Eigentümer Lesnodorski und Maciej Wandzel seine Ideen offensichtlich ablehnen, möchte sich Mioduski aus dem Verein zurückziehen. «Die drei Eigentümer sind zerstritten und reden nicht mehr miteinander», erklärt Dudek.

Nach Informationen des Hooligan-Experten bringen weitere Aussagen von Fanvertretern die Clubbosse derzeit in die Bredouille. Die Ausschreitungen der vergangenen Monate, vor allem aber der versuchte Blocksturm beim Heimspiel gegen den BVB im September, sollen von bestimmten Fangruppen als Botschaft an die Legia-Eigentümer initiiert worden sein. Weil der Klub den Handel von gefälschten Fanartikeln stoppen will, kündigten einige Ultras Widerstand an. Sie wollen weiter von dem Geschäft profitieren. Es brodelt hinter den Kulissen von Legia Warschau.

«Gott, Ehre, Vaterland»

Dass Ultras und Hooligans des Klubs mehrmals trotz Sanktionen öffentlich in Erscheinung getreten sind, passt zur Gesamtentwicklung in Polen. «Die Hooligan-Szene drängt wieder aggressiver in die Öffentlichkeit», beobachtet Dudek. Das zeigte sich auch bei Veranstaltungen abseits des Fussballs. Tausende polnische Ultras beteiligten sich in den vergangenen Jahren an den Protestmärschen gegen Flüchtlinge.

Auch beim «Unabhängigkeitsmarsch», den am 11. November ultranationalistische Organisationen ausgerufen hatten, waren unter den 75'000 Teilnehmern in Warschau viele Fussballfans. Sie brüllten Parolen wie «Gott, Ehre, Vaterland»: «Der polnische Ultra versteht sich zwar als konservativ, will die Politik aber nicht in der Fankurve haben. Dennoch bauchpinselt die PiS-Regierung junge Ultras als Patrioten», sagt Dudek.

Fest steht: Nicht jeder polnische Ultra ist rechtsradikal, nicht jeder polnische Ultra sieht Gewalt als Teil der eigenen Fanidentität an. Und trotzdem gibt es genau solche Anhänger. Tomasz Czerwinski ist einer von den Menschen, die im Fussball eigentlich nichts zu suchen haben. (Die Welt)