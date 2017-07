Ein Countdown mit 23 und die Gedanken an den Plan B

Zwei Wochen noch bis zum Startspiel der Schweizer Fussballerinnen an der EM in Holland gegen Österreich – und das Kader von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg steht. Allzu grosse Überraschungen blieben dabei aus, prominenteste Abwesende ist die am Kreuzband verletzte Selina Kuster vom FC Zürich.



Ebenfalls nicht im Aufgebot stehen Jennifer Oehrli, Florijana Ismaili und Barla Deplazes, vor zwei Jahren noch WM-Teilnehmerinnen.



Im Fahrplan ist dagegen Ramona Bachmann. Die Chelsea-Stürmerin erholt sich von einer Muskelverletzung im Oberschenkel und soll in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Flug nach Holland am 14. Juli endgültig zurück ins Team geführt werden.



Erster EM-Auftritt überhaupt

Und vor allem rechtzeitig: «Ich mache mir aktuell keine Sorgen für das Auftaktspiel», sagt Voss-Tecklenburg. Trotzdem bezog die Deutsche die Verletzung ihrer kreativsten Spielerin in die Kaderplanung mit ein.



Sie erklärt: «An einer Endrunde braucht man manchmal auch einen Plan B oder C.» Jüngste und unerfahrenste Spielerin im Kader ist die erst 18-jährige Luzernerin Géraldine Reuteler.



Für die Schweizerinnen ist es die erste EM-Teilnahme überhaupt, Turnier-Erfahrungen haben sie zuvor jedoch an der WM 2015 in Kanada gesammelt. Voss-Tecklenburg glaubt, dass diese ihnen entgegenkommen, während Gruppengegner Österreich Neuling ist.



«Meine Spielerinnen wissen nun, was auf sie zukommen wird. Sie werden so wohl weniger nervös sein», glaubt die Trainerin. Mittelfeldspielerin Lia Wälti widerspricht lachend: «Vor solch einem Turnier sind Nervosität und Anspannung wohl programmiert. So routiniert sind wir nicht, dass wir das plötzlich ausblenden könnten.»



Viertelfinal als «Minimalziel»



Die eigenen Erwartungen des Teams sind ansprechend; die Vorrunde zu überstehen und den Viertelfinal zu erreichen, das ist für Voss-Tecklenburg «das Minimalziel». Derweil Ramona Bachmann schon vom Halbfinal gesprochen hat – «ich stecke mir gerne hohe Ziele».



Favorit in der Gruppe ist Frankreich, für Voss-Tecklenburg sogar erster Anwärter auf den Titel. «Irgendwann werden sie den Titel gewinnen. Das haben sie sich verdient», sagt sie.



Die Französinnen stiegen in den vergangenen Jahren in fast jedes Turnier als Mitfavoriten – und scheiterten jeweils doch. «Weil sie manchmal in Schönheit sterben», wie Voss-Tecklenburg es nennt. (wie)