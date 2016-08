Ein Glarner trifft Ibrahimovic

Peter M. Birrer

Eldin Jakupovic hat sich bei Hull City zur Nummer 1 im Tor vorgearbeitet. Heute begegnet er Manchester United mit seinen Stars, lässt sich deshalb aber nicht nervös machen.

Prominenz hat sich angekündigt, José Mourinho reist mit seiner wertvollen ­Gefolgschaft aus Manchester an, und in Hull sehnen sie diesen Samstagabend herbei. 100 Meilen liegen zwischen den Städten, Welten trennen die Vereine. Aber was spielt das schon für eine Rolle an einem Tag, an dem sie in Hull rufen dürfen: Spitzenspiel! Gegen die United mit ihrem charismatischen Trainer, gegen Ibrahimovic und Pogba!

«Das sind ziemliche Kaliber», fällt ­Eldin Jakupovic spontan dazu ein. Aber deswegen weiche Knie bekommen? «Schauen wir mal, was herauskommt.»

Jakupovic stellt sich auf einen ereignisreichen Abend ein, und überraschen würde es, wenn er nicht in den Mittelpunkt rücken würde. Der bald 32-Jährige ist Goalie des Hull City FC, einer Mannschaft, die eben erst aufgestiegen ist und rasch erfahren hat, was ihr allgemein in der Premier League zugetraut wird: nichts. Jakupovic wiederum hält davon: nichts. «Soll doch jeder sagen, was er will, ich glaube an uns.»

Bis jetzt sind seine Argumente stärker als die der Skeptiker. Hull hat zum Auftakt Leicester 2:1 bezwungen und eine Woche später in Swansea 2:0 gewonnen. Und beide Male war Jakupovic, der Mann mit dem Schweizer und dem bosnischen Pass, als Nummer 1 dabei. Das ­verdient nur schon deshalb Erwähnung, weil er Jahre hinter sich hat, in denen er in Vergessenheit geraten war.

Bilten, Zürich, Thun, Moskau

Beim FC Bilten im Glarnerland fing Jakupovic an, als begabter Junior wechselte er zu GC. Aber sein richtiger Aufstieg fand dort statt, wo ihn niemand erwartete: beim FC Thun. 2005 betrat er die Bühne der Champions League, und was er dort ­ablieferte, blieb nicht verborgen. Lokomotive Moskau lockte mit einem Millionenvertrag, Jakupovic ging. Jung war er und hatte ein Selbstvertrauen, das keine Bedenken zuliess. In Russland aber ging es nicht im gewünschten Tempo ­voran, er wurde «nie richtig glücklich».

Er kehrte leihweise zu GC zurück und stand als dritter Torhüter im Aufgebot für die EM 2008, im August jenes Jahres folgte auch sein Länderspieldebüt gegen Zypern (4:1). Doch 2009 musste er zurück nach Moskau, 2010 lief sein Vertrag aus, danach machte er sich auf die Suche. Nach einem neuen Verein, nach seinem Glück. Ein Transfer zu Tottenham zerschlug sich, es blieb als Option Griechenland. Das erste Abenteuer bei Olympiakos Volos endete, weil der Club in einen Manipulationsskandal verstrickt war und zwangsrelegiert wurde; der Abstecher zu Aris Saloniki war «ein grosser Fehler», wie Jakupovic im Nachhinein sagt. Er wartete vergeblich auf Lohn, packte die Koffer und ging.

Die Reise führte Jakupovic nach Kingston upon Hull im Osten Englands. Er brauchte Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, an das physisch geprägte Spiel in der zweithöchsten Klasse. Aber er sagte sich: «Hier will ich mich durchsetzen.» Und brachte die Hartnäckigkeit dafür auf. Er nahm in Kauf, dass der Verein ihn zwischenzeitlich an Leyton Orient auslieh, er akzeptierte die Rolle als Nummer 2 hinter Allan McGregor. Aber als sich der Schotte vor dem Aufstiegs-Playoff verletzt abmeldete, war der Schweizer da.

Jakupovic hat seinen Vertrag bis 2018 verlängert. Er sagt: «Hier bin ich glücklich, hier fühle ich mich mit meiner ­Familie wohl.» Aus der Ferne gibts ein Lob seines ehemaligen Thuner Trainers Urs Schönenberger, mit dem er regelmässig Kontakt hat: «Ich habe ihm immer gesagt: ‹Hab Geduld.› Jetzt ist er ­dafür belohnt worden.»

Dabei ist Hull City nicht eben ein Club, der Ruhe ausstrahlt und stabil wirkt. Das hat vor allem mit Assem ­Allam zu tun, einem gebürtigen Ägypter, der mit seiner Familie seit Jahren in England lebt. Seit 2010 ist er Clubbesitzer, aber er sucht nun einen Abnehmer. Der erboste Anhang wünscht sich nichts mehr als den schnellen Abgang des Unternehmers, der beim englischen ­Verband und gegen den Widerstand des Volkes zweimal ein Gesuch stellte, Hull City in Hull Tigers umzubenennen. Er scheiterte stets.

13 Profis auf dem Matchblatt

Im Juli trat Trainer Steve Bruce zurück, entnervt, weil die Führung andere Vorstellungen von Transfers hatte als er. Erstaunlich ist nun, dass bislang kein neues Personal verpflichtet worden ist. Gegen Leicester standen die Namen von bloss 13 Profis auf dem Matchblatt, der Rest des Aufgebots bestand aus Junioren. Dabei ist das Finanzielle wahrlich nicht das Problem, allein durch den Fernsehvertrag sind Einnahmen von 140 Millionen Franken garantiert. «Die Fans fragen sich, was mit dem vielen Geld passiert», sagt «Daily Mail»-Journalist Philip Buckingham, «und es ist seltsam, dass noch keine neuen Spieler ver­pflichtet worden sind.» Das erklärt für Buckingham das zerrissene Verhältnis der ­Zuschauer zum Verein. «Sie lieben die Spieler, aber sie lieben nicht den ­Verein mit diesem Eigentümer.»

Fragen bleiben, zum Beispiel die, wer neuer Trainer wird. Das Publikum fordert, dass Interimsmanager Mike Phelan eine Dauerlösung wird, zum Saison­auftakt sang es: «We want Phelan in, we want Assam out.» Wir wollen Phelan drin, wir wollen Assam draussen.

Jakupovic nimmt die Spannungen wahr, er hat auch vom Gerücht gehört, dass ein neuer Goalie geholt werden soll. Er schiebt das alles beiseite. Er kostet lieber aus, was ihm die Gegenwart zu bieten hat: das Spiel gegen das bislang ebenfalls zweimal siegreiche Manchester United. Und weiter geht es danach gegen Burnley, Arsenal, Liverpool und Chelsea. «Ich geniesse den Moment», sagt Jakupovic, «verrückt machen lasse ich mich nicht mehr.»

(Tages-Anzeiger)