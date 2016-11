Ein Kultverein am Abgrund

Über 14 Jahre sind vergangen, seit der FC St. Pauli am 6. Februar 2002 die Bayern mit 2:1 besiegte und sich selbst den Ehrentitel «Weltpokalsiegerbesieger» verlieh. Vom damaligen Glanz ist wenig geblieben. In der vergangenen Saison noch Vierter der 2. Bundesliga, liegen die Hamburger in dieser Spielzeit mit nur sechs Punkten aus 14 Partien am Tabellenende. Zwar beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer verhältnissmässig geringe fünf Zähler, doch spielerisch ist St. Pauli in diesen Tagen weit mehr ein Dritt- als ein Zweitligist.

Am Samstag unterlag die Mannschaft des erfahrenen Trainers Ewald Lienen beim 1. FC Heidenheim mit 0:2 – in einer Partie, die Lienen zum «Existenzkampf» ausgerufen hatte. Es war die zehnte Saisonniederlage und das zehnte sieglose Spiel in Folge. Eine schwarze Serie, die normalerweise den Coach seinen Job kostet. Und bislang stieg jede Mannschaft ab, die zu diesem Zeitpunkt der Saison erst so wenige Punkte auf dem Konto hatte.

Die «Hamburger Morgenpost» schrieb schon vergangene Woche nach der Niederlage gegen Düsseldorf von einer «Megakrise», in der sich der FC St. Pauli befinde. «Die nächste Pleite – zum Verzweifeln», titelte die Zeitung nun. Sportchef Adreas Rettig aber stärkt Lienen den Rücken. «Wir finden nicht, dass wir am Trainer rütteln müssen», sagte er. «Es ist eine schwierige Situation für uns. Aber St. Pauli ist bekannt dafür, dass wir zusammenrücken, gerade wenn es eng wird.»

Lienen, der während des Spiels ratlos wirkte, versuchte trotz allem etwas Gutes am Auftritt in Heidenheim zu finden. «Wir haben ab der 20. Minute den Ball laufen lassen und das beste Spiel der letzten Wochen gemacht. Der Auftritt macht uns Mut. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit dominiert», erklärte er. Diese Sicht habe der Trainer wohl exklusiv, spottete die «Hamburger Morgenpost».

Neben mangelnder Offensivkraft hatte St. Pauli auch noch Pech zu beklagen. Der Penalty, der zum 1:0 für Heidenheim führte, war zumindest strittig. «Diesen Elfmeter hat der Schiedsrichter erfunden», schimpfte Trainer Lienen.

Schon vor der Reise nach Heidenheim hatte er in der Mannschaft grosse Verunsicherung ausgemacht. «Viele meiner Spieler bringen momentan nicht die notwendige, mentale Kraft auf den Platz», so Lienen in der «Welt». Sein Spieler Bernd Nehrig hat noch eine andere Vermutung: «Vielleicht haben wir im Unterbewusstsein gedacht, es wird automatisch so positiv weiterlaufen wie in der letzten Saison.» (ak)