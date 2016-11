Ein Schlüsselspiel und seine Schlüsselfragen

Es sind die kleinen Dinge, welche die grosse Anspannung in den Reihen des FC Basel vermuten lassen. Es ist Präsident Bernhard Heusler, der derart locker zu den Medien spricht und die Wichtigkeit der Partie kleinredet, dass es auffällt. Es ist Sportdirektor Georg Heitz, der gar nicht erst auf eine passende Gelegenheit wartet, um die Journalisten zu begrüssen, sondern dies offensiv tut, während diese Interviews führen. Es ist Trainer Urs Fischer, der früh ins Flugzeug steigt und für einmal erst nach der Landung Auskunft gibt. Und es sind die Spieler, die weniger Lust auf Sprüche haben als üblich.

Wenn der FC Basel heute in Sofia gegen Ludogorez Rasgrad antritt, dann bestreitet er einen kleinen Final: Es geht für ihn darum, ob er im Frühjahr in der Europa League spielen darf – oder ob dies der Gegner tut. Darum, ob er ein Saisonziel erreicht oder verpasst. Und auch darum, was danach ist. Mit dem Trainer, aber auch mit dem Club.

Fünf Schlüsselfragen zum Schlüsselspiel – und ihre Antworten.

(Basler Zeitung)