Ein fataler Fehlgriff – und die EM ist vorbei

Ein Flatterball? Nein. Ein präzise getretener Schuss? Auch nicht. Ein Freistoss fast in die Mitte des Tores war es, der das Schicksal der Schweiz besiegelte. Es lief die 76. Minute im dritten EM-Gruppenspiel, der Sieg gegen Frankreich und damit der Viertelfinal vor Augen, als Camille Abilly den Freistoss trat. Und kurz darauf mit ungläubigem Blick zum jubeln abdrehte, gerade so, als könnte sie es selbst kaum fassen. Einhändig hatte die Schweizer Torhüterin Gaëlle Thalmann den Schuss passieren lassen.

Eine Viertelstunde also fehlte den Schweizerinnen zum Viertelfinal, diese eine Viertelstunde ging die Partie aus Schweizer Sicht zu lange. Lange hatten sie nur noch in der Abwehr ausgeharrt, fast die gesamte zweite Halbzeit.

«Ein Scheisstor»

Allzu viele Chancen erspielten sich die Französinnen nicht einmal, und doch genügte am Ende ein Fehler, den eigenen Traum zunichte zu machen. Frankreich und das überraschende Österreich ziehen in die K.-o.-Phase ein, die Schweiz scheitert beim EM-Debüt am Minimalziel. «Eine tolle Leistung. Mehr geht nicht an Leidenschaft», sagte Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das 1:1? «Ein Scheisstor.»

Die Deutsche hatte sich auf eine Taktik festgelegt, die jener ähnelte, die schon Island und Österreich gegen die Französinnen angewandt hatten: im 4-1-4-1 beherzt und aufsässig verteidigen, aber schnell umschalten und die weiten Bälle in die Spitze ­suchen. Gut für die Schweiz, hat sie mit Ramona Bachmann eine ball­sichere Stürmerin, die genau zu diesem Jobprofil passt. Noch besser, wenn die 26-Jährige so aufgelegt ist wie gestern. Vorab in der ersten Halbzeit erledigte sie ihre Aufgabe hervorragend.

Schon in der 7. Minute legte sie sich mit Eugénie Le Sommer an, gerade so, als wollte sie Frankreichs Starspielerin zeigen, dass die Schweiz an diesem Abend keine «petites suisses» sein wollen. Noch bevor die erste Viertelstunde rum war, hatte Bachmann mit einem Antritt die erste gelbe Karte für eine französische Innenverteidigerin provoziert, und in der 17. Minute setzte sie einen obendrauf. An der Mittellinie eroberte sie einen Ball, zog los, preschte vor in den Strafraum, wurde auf dem Weg dahin aber von Eve Perisset umgestossen. Rot für die Verteidigerin, die auf dem Weg in die Kabine Tränen vergoss.

Thalmann anfangs stark

Doppelt bitter für Frankreich, aus Schweizer Sicht dagegen noch besser: Der fällige Freistoss führte zum 1:0. Martina Moser hob den Ball gefühlvoll in den Strafraum, Crnogorcevic verwertete wuchtig mit dem Kopf. Mit dem 48. Länderspieltor war sie so wieder alleinige ­Rekordtorschützin der Schweiz, vor Lara Dickenmann. Bachmann wiederum (sie steht bei 42) schaffte es noch weitere Male, den Ball so lange in der gegnerischen Hälfte zu halten, bis sie entweder gefoult war – oder eine Mitspielerinnen aufgerückt. Und tatsächlich hatte sich in jener Phase des Spiels sogar Torhüterin Thalmann als potenzielle Matchwinnerin empfohlen: Sie rettete mehrfach.

In der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte aber, bei Bachmann sichtlich, aber auch bei ihren Mitspielerinnen. Der Fokus galt der Abwehr, und die Französinnen kamen natürlich auf: ­Wegen ­Österreichs Führung im Parallelspiel gegen Island drohte dem EM-Mit­favorit das Aus in der Gruppenphase. Bis die 76. Minute kam, der unnötige Freistoss am Strafraum, der schwere Goalie-Fehler. Voss-Tecklenburg sagte: «Als Goalie bist du manchmal der Held und manchmal der Depp.»

Schweiz - Frankreich 1:1 (0:1) Breda. - 3347 Zuschauer. - SR Kulcsar (HUN). Tore: 19. Crnogorcevic (Freistoss Moser) 0:1. 76 Abily (Freistoss) 1:1. Schweiz: Thalmann; Crnogorcevic, Kiwic, Wälti, Maritz; Bernauer; Aigbogun (79. Terchoun), Zehnder (80. Reuteler), Moser (65. Calligaris), Dickenmann; Bachmann. Frankreich: Bouhaddi; Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui; Geyoro, Henry; Abily (88. Thiney); Diani (83. Houara), Le Sommer, Lavogez (71. Delie). Bemerkungen: 17. Platzverweis Perisset (Notbremse). Verwarnungen: 14. Renard (Foul). 43. Henry (Unsportlichkeit). 66. Bernauer (Foul). 68. Calligaris (Foul). 72. Dickenmann (Unsportlichkeit/im Viertelfinal gesperrt). (baz.ch/Newsnet)