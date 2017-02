Ein überheblicher FCZ bestraft

Ein Spitzenkampf war in der Challenge League angesagt, immerhin war es Erster gegen Zweiter. Für Xamax ging es gar um die letzte Chance, die Liga noch einmal spannend zu machen. So sah es zumindest sein Trainer Michel Decastel. Und dann wurde es ein Spiel, das nach einer Viertelstunde für den FCZ entschieden schien und schliesslich aber mit einem 1:1 ausging, das sich Xamax in Unterzahl dank seiner Kampfkraft und Moral redlich verdiente.

Das Beste an diesem Abend für die Zürcher war, dass sie ihren Vorsprung von neun Punkten verteidigen konnten. Und wenn Alain Bieri ein guter Schiedsrichter gewesen wäre, hätte er in der 93. Minute den klaren Rempler des jungen Verteidigers Kryeziu gegen Teixeira mit einem Elfmeter für Xamax bestraft. Dass die Neuenburger danach heftig protestierten, war verständlich und passte zu ihrem Gefühl, von Bieri benachteiligt worden zu sein.

Eigentlich lief das Spiel für die Zürcher. Sie begannen gut, hatten gleich zwei Chancen und gingen durch Oliver Buff schon in der 8. Minute in Führung, der neue Stürmer, Raphael Dwamena, hatte auf dynamische Art die Vorarbeit geleistet. Und keine Viertelstunde war vorbei, als Charles-André Doudin vom Platz gestellt wurde. Anscheinend fühlte sich der empfindliche Alain Bieri bereits beleidigt, weil ihm der Xamaxien vorgeworfen hatte, «blind» zu sein.

Fortes schlechtes Coaching

Fortan hatte der FCZ alles im Griff, er kontrollierte das Geschehen ohne Probleme. Nur fehlte ihm eines: die Überzeugung. Er spielte den Ball quer und nochmals quer, nur nicht in die Tiefe. Nicht ein einziges Mal drang er deshalb bis zur Pause gefährlich in den Strafraum vor. In der zweiten Hälfte war er nicht besser, nicht druckvoller, nicht kämpferischer, im Gegenteil. Er erging sich in seiner Lethargie und erkannte die Gefahr nicht, die zunehmend vom Gegner ausging. Karlen bot sich in der 67. Minute die erste Möglichkeit zum Ausgleich.

So blutarm, wie die Mannschaft auftrat, so schlecht coachte Uli Forte. Er wartete und wartete, bis er sich zu überfälligen Umstellungen entschloss. Es brauchte den Ausgleich durch Nuzzolo, bis er die schwachen Schönbächler und Rodriguez durch Winter und Koné ersetzte. Prompt hatte Koné eine Chance, und es fehlte bei einem Kopfball von Kryeziu wenig zum zweiten Tor.

Am letzten Montag hatte der FCZ in Genf 1:2 verloren, weil er die Aufgabe «auf die leichte Schulter nahm» (Forte). Gestern war er über die insgesamt 94 Minuten erneut nicht bereit, die Pflicht zu erfüllen. Er wurde für seine Nachlässigkeit und Selbstgefälligkeit bestraft. Stellvertretend dafür war die 70. Minute, als er sich auf einfach Art auskontern liess und Nuzzolo auf herrliche Art das 1:1 erzielte. Am Ende konnte er sich jedenfalls bei Schiedsrichter Bieri bedanken, dass der Abend nicht gar mit einer Niederlage endete.

Zürich - Neuchâtel Xamax 1:1 (1:0)

8750 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 8. Buff 1:0. 70. Nuzzolo 1:1.

Bemerkungen: 14. Rote Karte gegen Doudin (Xamax/Reklamieren). 28. Assistenztrainer Stéphane Henchoz (Xamax/Reklamieren) auf die Tribüne geschickt. 69. Pfostenschuss von Marchesano (Zürich).



Rangliste:

1. Zürich 20/49 (50:13). 2. Neuchâtel Xamax FCS 20/40 (36:21). 3. Servette 20/31 (30:29). 4. Aarau 20/30 (31:31). 5. Wil 19/27 (24:17). 6. Le Mont 20/25 (14:20). 7. Wohlen 20/22 (24:36). 8. Chiasso 20/18 (21:31). 9. Winterthur 20/18 (19:34). 10. Schaffhausen 19/14 (23:40).

