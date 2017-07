FCB verlängert Vertrag mit Cedric Itten

Der FC Basel 1893 hat mit dem 20-jährigen Stürmer Cedric Itten seinen im Sommer 2018 auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Ittens Vertrag läuft neu bis zum 30. Juni 2020. Der Schweizer U21-Nationalspieler, der beim FCB alle Nachwuchsstufen durchlaufen hat, debütierte zu Beginn des Jahres 2016 in der 1. Mannschaft des FCB. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wechselte er im Sommer des vergangenen Jahres zum FC Luzern, wo er in 31 Spielen drei Tore erzielte und sechs Assists verzeichnen konnte. Um die positive Entwicklung von Cedric Itten weiter vorantreiben zu können, wird der Basler Stürmer für ein weiteres Jahr an den FC Luzern ausgeliehen. (pre/FCB)