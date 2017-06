FCB verlängert Vertrag mit Mohamed Elyounoussi

Der FC Basel 1893 verlängert den Vertrag mit seinem 22-jährigen Offensivspieler Mohamed Elyounoussi um ein weiteres Jahr. Elyounoussis Vertrag läuft neu bis zum 30. Juni 2021. Der norwegische Internationale, der im Sommer 2016 von Molde FK (Nor) zum FCB wechselte, kam in der abgelaufenen Saison in nationalen und internationalen Wettbewerben zu 40 Einsätzen für Rotblau und konnte dabei zehn Tore sowie dreizehn Assists verzeichnen. Der FCB freut sich über die positive Entwicklung von Mohamed Elyounoussi und über die Tatsache, ihn nun noch länger an sich gebunden zu haben. (pre/FCB)