FCZ verlängert mit Forte

Die Verantwortlichen des FC Zürich setzen über die am Wochenende begonnene Super-League-Saison hinaus auf Trainer Uli Forte (43). Die Zusammenarbeit wurde vorzeitig bis Ende Juni 2019 verlängert.

Forte trägt bei den Zürchern seit Frühling 2016 die Verantwortung für die erste Mannschaft. Unter seiner Führung schaffte das Team in der vergangenen Saison auf souveräne Weise den sofortigen Wiederaufstieg in die Super League. Zudem wurde der FC Zürich kurz nach Beginn von Fortes Engagement im Jahr des Abstiegs in die Challenge League Cupsieger.

Vor dem Wechsel zum FCZ war Forte unter anderem bei Wil, St. Gallen und den Grasshoppers, mit denen er vor vier Jahren ebenfalls den Cup gewann, als Chefcoach tätig.

Präsident Ancillo Canepa freut sich auf die Fortführung der Zusammenarbeit. «Wir sind überzeugt, dass Uli Forte die Mannschaft in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.» (sda/fas)