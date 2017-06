FCZ-Trainer Forte freut sich auf das Mentalitätsmonster

Er zeigt sich, er bietet sich an, er fordert den Ball. Michael Frey läuft auf einen kurzen Corner und reagiert am schnellsten. Der Ball endet im Tor, Frey ballt kurz die Faust und lächelt. «So bin ich. Ich werde immer alles geben und bin froh, dass der FCZ mir das Vertrauen geschenkt hat», sagt der Mann aus Münsingen später und fügt an: «Ich bin hervorragend aufgenommen worden.»

Vertrauen hat er in Bern zuletzt nicht mehr immer gespürt, er hatte unter Adi Hütter seiner Meinung nach zu wenig Entfaltungszeit, die Überfigur Guillaume Hoarau war in Bern die klare Nummer 1 in der Offensivhierarchie. «Dennoch war es eine gute Saison für mich», sagt Frey. 13 Tore aus 41 Einsätzen untermauern diese Aussage statistisch.



Die Rückkehr zu Uli Forte

Und doch sind das tempi passati, nun will Frey in Zürich wieder voll angreifen. Das Maximum aus ihm herausholen soll dabei Trainer Uli Forte, sein einstiger Mentor, unter dessen Ägide er 2013/14 seine bislang beste Spielzeit absolvierte. Belohnung dafür war anschliessend ein Transfer in die französische Ligue 1, wo seine Karriere bei Lille nach unterschriebenem Vierjahresvertrag verletzungsbedingt ins Stocken geriet. «Vorher ging es in meiner Karriere so richtig stotzig bergauf», erklärt Frey in breitem Berndeutsch, «aber mit Rückschlägen muss man leben.»

Frey ist keiner, der sich unterkriegen lässt. Das bestätigt sein Trainer: «Er ist ein richtiges Mentalitätsmonster, solche Spieler braucht jedes Team.» 188 Zentimeter pure Wucht bringt Frey mit, und er stellt auch hohe Anforderungen an seinen Trainer: «Er soll mich ruhig auch einmal zusammenstauchen, wenn es sein muss.» Derzeit muss sich Frey aber vor allem selber bremsen: «Ich bin schon fast euphorisch.»

Frey ist der vierte Stürmer im FCZ-Kader neben Dwamena, Koné und Cavusevic. Angst vor der prominenten Konkurrenz hat er nicht: «Konkurrenz gibt es überall», und Forte ist zuversichtlich, dass seine Offensivreihe harmonieren wird: «Dwamena und Koné kommen mehr über die Geschwindigkeit.»

Frey ist ein echter Berner und stand demzufolge bei YB unter erhöhter und permanenter Beobachtung. Der Tapetenwechsel kann also durchaus positive Wirkung haben. Gross vergleichen mag er die Städte aber ohnehin nicht: «Das würde nicht viel bringen, wir haben mit dem FC Zürich auf jeden Fall Ambitionen.»



Verstärkungen für die Mittelachse

Die Stimmung beim Trainingsauftakt auf der Allmend Brunau war bei brütender Hitze gelöst. Uli Forte beobachtete vornehmlich das Geschehen, das Training wurde durch Zoltan Kadar geleitet, den neu verpflichteten Assistenztrainer.«Wir sind uns bewusst, dass wir in diesem Jahr noch härter arbeiten müssen, aber darauf haben wir uns ein Jahr lang gefreut», sagt Forte. Er selber ist nach der kirchlichen Hochzeit vom Samstag in Zürich ohnehin im Hoch: «Es war ein wunderbares Fest, alles hat zusammengepasst.»

Auf rangmässige Ziele festlegen will er sich für die neue Super-League-Saison noch nicht, «wir müssen zuerst schauen, welche Spieler wir noch verpflichten können. Der Fokus liegt dabei auf der Mittelachse.» Nach den Abgängen von Kecojevic, Chiumiento und Buff ist dort der Bedarf besonders gross. (baz.ch/Newsnet)