Favres Team auch ohne Balotelli weiter top

Mit dem dritten 1:0-Sieg der Saison verteidigt OGC Nizza die Tabellenführung in der Ligue 1.

Ligue 1 7. Runde Toulouse - Paris Saint Germain 2 : 0 Lorient - Lyon 1 : 0 Bordeaux - Caen 0 : 0 Montpellier - Metz 0 : 1 SC Bastia - Guingamp 1 : 0 Dijon - Rennes 3 : 0 AS Monaco - Angers 2 : 1 Saint-Etienne - Lille 3 : 1 Nancy - Nizza 0 : 1 Marseille - Nantes 2 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Nizza 7 5 2 0 12:4 17 2. AS Monaco 7 5 1 1 15:9 16 3. Toulouse 7 4 2 1 11:5 14 4. Paris Saint Germain 7 4 1 2 15:6 13 5. Bordeaux 7 4 1 2 11:8 13 6. Metz 7 4 1 2 9:8 13 7. Saint-Etienne 7 3 3 1 10:6 12 8. Guingamp 7 3 2 2 9:7 11 9. Lyon 7 3 1 3 13:9 10 10. SC Bastia 7 3 1 3 6:5 10 11. Rennes 7 3 1 3 8:10 10 12. Angers 7 3 0 4 7:8 9 13. Marseille 7 2 2 3 9:9 8 14. Dijon 7 2 1 4 8:10 7 15. Caen 7 2 1 4 6:14 7 16. Montpellier 7 1 3 3 6:12 6 17. Lorient 7 2 0 5 4:11 6 18. Nantes 7 1 2 4 3:8 5 19. Nancy 7 1 2 4 3:9 5 20. Lille 7 1 1 5 7:14 4 8. Runde Rennes - Guingamp - : - Paris Saint Germain - Bordeaux - : - Lille - Nancy - : - Dijon - Montpellier - : - Nantes - SC Bastia - : - Caen - Toulouse - : - Metz - AS Monaco - : - Angers - Marseille - : - Nizza - Lorient - : - Lyon - Saint-Etienne - : -

Auch ohne Mario Balotelli, der wegen Adduktorenproblemen Forfait geben musste, setzte sich OGC Nizza in Nancy durch. Balotellis Ersatz, der 23-jährige Aléssane Plea, erzielte nach einer Stunde den einzigen Treffer des Abends. Es war das dritte Saisontor für den Stürmer, der bereits den 1:0-Auswärtssieg in Angers herausgeschossen hatte.

Nizza führt die Tabelle weiter mit einem Punkt Vorsprung auf die AS Monaco an, der die Favre-Elf in der vorherigen Runde eine 4:0-Klatsche verpasst hatte. Paris Saint-Germain, der grosse Favorit und Titelverteidiger, liegt vier Punkte zurück.

Nancy - Nizza 0:1 (0:0)

17'580 Zuschauer. - Tor: 60. Plea 0:1. - Nizza ohne Balotelli (Adduktorenprobleme). (sda)