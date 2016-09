Favres nächstes Meisterwerk

Der Schweizer Trainer führte Nizza an die Tabellenspitze – und erhält nach wenigen Wochen bereits ein grosses Lob.

Kurz nach Spielschluss drang er wieder durch, der Perfektionist in Lucien Favre. Soeben gewann sein Team OGC Nizza bei Nancy 1:0 und holte sich damit die Tabellenführung der Ligue 1 zurück, und der Schweizer Trainer referierte an der Pressekonferenz darüber, wie der Gegner in der ersten Halbzeit gefährlicher war: «Wir hatten es sehr schwer, waren ausgepresst wie eine Zitrone.» Das berauschende 4:0 gegen den damaligen Leader Monaco unter der Woche hatte Kraft gekostet.

Dabei hat Favre allen Grund, zufrieden zu sein. Noch Mitte August mahnte er zur Geduld, schliesslich habe sein Team mit Hatem Ben Arfa, Valère German und Nampalys Mendy drei seiner besten Spieler abgeben müssen. Es schien, als habe der Erfolgstrainer der vergangenen Saison, Claude Puel, den Verein zum perfekten Zeitpunkt verlassen – als Viertplatzierter auf dem Höhepunkt des vergangenen Jahrzehnts. Zwar erreichte Puel mit Nizza bereits in der Saison 2012/13 den vierten Rang, ein Jahr später entgingen er und seine Profis aber nur knapp dem Abstieg.

«Wie Claude Puel, nur besser»

So übernahm Favre, übte sich in Understatement und arbeitete akribisch mit dem vorhandenen Spielermaterial. Zu seiner talentierten Truppe kamen kurz vor Transferschluss noch die Offensivspieler Mario Balotelli und Younès Belhanda sowie Innenverteidiger Dante hinzu. Insbesondere der brasilianische Abwehrchef schaffte es bisher, der Defensive Stabilität zu verleihen. Auch Enfant terrible Balotelli schlug mit vier Toren in zwei Spiele prächtig ein, bei Nancy fehlte er jedoch wegen Adduktorenproblemen, dazu sass Belhanda zu Beginn nur auf der Bank.

Die Beziehung zwischen Favre und OGC sei «mehr als nur eine Sommeridylle» titelte vor zehn Tagen die Zeitung «Le Temps» – einen Tag nach der 0:1-Heimniederlage in der Europa League gegen Schalke. Im Verein wird er als bodenständiger, nahbarer Typ beschrieben und geschätzt, wie Fanshop-Mitarbeiterin Solange Claude der Zeitung sagte: «Wir in Nizza mögen einfache Leute. Favre spricht mit uns, als wären wir seine Freunde.»

Hinzu kommt seine Gabe, einzelne Spieler besser zu machen und zu einem funktionierenden Kollektiv zu formen. Auch Journalist und Nizza-Fan William Humberset schwärmte vom 58-Jährigen und hob ihn auf eine Stufe, wie sie an der Côte d’Azur kaum höher sein könnte: «Er ist wie Claude Puel, nur besser.»

«Haben noch viel zu lernen»

Matchwinner gegen Nancy war, und auch das spricht für Favre, Alassane Plea. In Abwesenheit von Balotelli und Belhanda schoss das 23-jährige Talent sein drittes Saisontor, in 491 gespielten Minuten. Seine Saisonbestmarke resultiert aus vergangener Spielzeit, als er in 19 Spielen sechsmal traf. «France Football» bezeichnet den ehemaligen französischen Nachwuchs-Nationalspieler als «zusätzliches Argument» für die Südfranzosen, neben den drei Königstransfers Balotelli, Belhanda und Dante.

Favre hat also derzeit allen Grund zur Zufriedenheit. Und nach anfänglicher Kritik an der Leistung seines Teams sprach er nach dem Sieg in Nancy sogar darüber: «Nach der Pause haben wir viel besser gespielt, haben den Ball schneller zirkulieren lassen, die Räume gefunden und waren effizient.»

So reisen Favre und sein OGC Nizza als Leader der Ligue 1 nach Krasnodar, ans zweite Europa-League-Spiel. Ob die aktuelle Tabelle nach sieben Spieltagen für ihn nur Anekdote ist? «Auf keinen Fall! 17 Punkte nach sieben Matches, keine Niederlage, das ist fantastisch. Uns ist ein exzellenter Saisonstart geglückt, keine Frage», sagte der Schweizer Trainer. Favre wäre aber nicht Favre, wenn er nicht wieder auf die Euphoriebremse treten würde: «Die Europa League wird uns viel Kraft kosten, da müssen wir aufpassen. Ausserdem haben wir noch viel zu lernen, das braucht noch etwas Zeit.» (fas)