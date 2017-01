Fifa stellt Strafanzeige nach Uhren-Diebstahl

Weltfussballer Cristiano Ronaldo musste an der Fifa-Gala ohne Luxusuhr nach Hause gehen. Die für die Preisträger gedachten Uhren im Wert von 100'000 Franken sind am Fifa-Hauptsitz verschwunden, berichtet Blick.ch

Die «Big Bang Football»-Uhren von Hublot waren vor einigen Tagen nach Zürich geliefert worden. Die Fifa untersucht nun, wie diese verschwinden konnten. Die Fifa-Sieger erhielten als Ersatz eine andere Uhr, die richtigen werden nachgeliefert.

Dieses Modell wollte die Fifa Ronaldo und den anderen Preisträgern überreichen. Laut einer Meldung des «Blick» hat die Fifa nun Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

