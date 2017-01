Fifa stockt WM auf 48 Teams auf

Ab 2026 spielen 48 statt der bislang 32 Mannschaften im Endrundenturnier um den Weltmeistertitel. Das hat der Fifa-Rat heute in Zürich einstimmig beschlossen.

Die Fifa-Delegierten folgen damit einem Wunsch ihres PräsidentenFür den Spielmodus kursierten mehrere Vorschläge. Die nun beschlossene Variante sieht ein Turnier mit 16 Dreiergruppen vor. Nach der Gruppenphase würden sich die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe wahrscheinlich für die Sechzehntelfinals qualifizieren. Bislang spielten acht Gruppen mit jeweils vier Teams in der Vorrunde.

The Fifa Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026: 16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

Mit dem neuen Modus steigt die Gesamtzahl der WM-Spiele voraussichtlich von 64 auf 80 Partien. Details wird die Fifa nach der Sitzung verkünden. 2018 und 2022 findet die Weltmeisterschaften noch mit 32 Teams statt.

Ob es wie von Fifa-Präsident Infantino angeregt bei der XXL-WM keine Unentschieden mehr geben und jede Partie auch in der Vorrunde bei Gleichstand mit einem Elfmeterschiessen entschieden werden wird, steht allerdings noch nicht fest. Auch die Verteilung der Startplätze pro Konföderation wurde noch nicht beschlossen.

Nach derzeitigem Stand soll die sportpolitisch brisante Frage der Quotenplätze voraussichtlich bis zum Fifa-Kongress im Mai in Bahrain endgültig geklärt werden.

Fifa members close to consensus on distribution of new World Cup places - final decision on that likely in May pic.twitter.com/h4MhRpIpQZ