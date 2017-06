Fifa veröffentlicht umstrittenen Untersuchungsbericht

Die Fifa beauftragte den US-Richter Michael J. Garcia, einen Bericht über die WM-Vergaben 2018 und 2022 nach Russland und Katar zu verfassen, was dieser zwischen 2012 und 2014 auch machte. Zwei Jahre und neun Monate lag der Report unter Verschluss, weil sich der Weltfussballverband bisher geweigert hatte, ihn zu veröffentlichen. Nun hat er – nach heftiger Kritik am Mangel an Transparenz und nicht zuletzt deshalb, weil die Bild-Zeitung bereits Auszüge veröffentlicht hat – den Bericht online gestellt.

Es kommt Brisantes zutage: Zwei Millionen Dollar sollen auf dem Sparbuch der zehnjährigen Tochter eines Fifa-Funktionärs gelandet sein. Zudem habe sich ein Mitglied des Exekutivkomitees bei Katar-Funktionären für die Überweisung von mehreren 100'000 Euro bedankt. Der Zweck des Geldes ist laut «Bild» unklar.

Eine Mitarbeiterin des ehemaligen Fifa-Chefs Sepp Blatter soll zudem in Katar für eine Auftragsvergabe an die Baufirma ihres Mannes geworben haben. Auch Luxusferien sollen verschenkt worden sein: Drei Exekutivmitglieder seien vor der Abstimmung in einem Privatflieger des Fussballverbandes von Katar zu einer Party nach Rio geflogen worden – Nobel-Hotel und Edel-Golfclub inklusive.

