GC wie ein Abstiegskandidat

Einen guten Moment hat an diesem Abend auch Vaso Vasic. Dummerweise für ihn und für GC kommt es nicht auf dem Platz dazu, sondern erst im Kabinengang. Da steht der Goalie hin und sagt: «Klar mein Fehler. Das muss ich auf meine Kappe nehmen.»

Der fatale Moment trägt sich in Minute 37 zu. Fassnacht flankt, der Ball wird lang und länger, im Fünfmeterraum verschätzt sich Vasic, unterläuft den Ball, und Dejan Sorgic braucht nur noch den Kopf hinzuhalten. So fällt das 0:1, das diesen Match entscheidet – einen Match, der zum einen den Bernern in existenziell schwierigen Zeiten ein paar positive Gefühle bereitet und zum anderen den Zürchern als Augenöffner dienen muss, dass hier und jetzt der Abstiegskampf begonnen hat.

Er schaue in der Tabelle nur nach vorne, hat Pierluigi Tami am Vortag noch betont. Rang 4 hat der Trainer von GC vor Augen, nicht Rang 8, 9 oder 10. Nach diesem Spiel will er von diesem Gedanken nicht lassen, vielmehr sagt er: «Wenn man nur nach hinten schaut, landet man auch hinten.» Nach diesem trostlosen Abend vor 3500 Zuschauern im Letzigrund lässt sich aber vor allem festhalten: Wer so spielt wie GC, landet irgendwann automatisch in Regionen, von denen er glaubt, da gehöre er nicht hin.

Gut, hiess der Gegner nicht Basel oder YB

Das Gute für GC ist einzig, dass Thun es versäumt, mehr aus seinen Vorteilen zu machen, und die eine oder andere Chance fast schon leichtfertig vergibt. Nicht auszudenken ist aus Sicht der Zürcher dagegen, wie ihre Leistung von Basel oder YB möglicherweise bestraft worden wäre.

Sie sind nervös, fahrig, fehlerhaft, weder mutig noch kompakt oder gut organisiert, sie haben nicht eine einzige Chance, ja nicht einmal einen richtigen Torschuss. «Wir brauchen mehr Persönlichkeit auf dem Platz», sagt Tami und hält einen Caio, Pnishi oder Andersen dazu an, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dass sich Kim Källström unter der Woche von GC abgesetzt hat, ist stillos gewesen. Was aber an einem nichts ändert: Nachvollziehbar ist gerade nach einem solchen Spiel allemal, dass er Motivationsprobleme bekommen hat.

Grasshoppers - Thun 0:1 (0:1) 3500 Zuschauer. - SR Klossner. Tor: 37. Sorgic (Fassnacht) 0:1. Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Bamert, Bergström, Antonov; Pnishi (60. Munsy); Caio, Brahimi, Bajrami, Andersen (75. Hunziker); Tabakovic (67. Gjorgjev). Thun: Faivre; Glarner, Schindelholz, Bürki, Facchinetti; Tosetti (94. Schirinzi), Hediger, Lauper, Fassnacht; Rapp (91. Geissmann), Sorgic (75. Peyretti). Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic, Mall, Sherko, Sigurjonsson (verletzt) und Qollaku (U21). Thun ohne Ferreira, Bigler, Markovic und Reinmann (verletzt). 30. Pfostenschuss Rapp. Verwarnungen: 65. Glarner (Schwalbe). 70. Bürki (Foul). 94. Schindelholz (Foul). (baz.ch/Newsnet)