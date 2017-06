Gerechtigkeit für die 96 Toten von Hillsborough

«Es gibt ausreichend Beweise, um das Verfahren gegen die Beschuldigten einzuleiten»: Die Worte von Sue Hemming, der Leiterin der Abteilung für besondere Kriminalität des Crown Prosecution Service (CPS), gibt den Angehörigen der 96 Hillsborough-Opfer endlich Hoffnung auf Gerechtigkeit. Fast drei Jahrzehnte nachdem beim FA-Cup-Halbfinalspiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest eine fatale Massenpanik ausgebrochen war.

Die Behörden hatten die Katastrophe lange als Unfall dargestellt. Doch nun steht ein Sextett am Pranger – darunter auch David Duckenfield, der damals als Polizeibeamter für die Sicherheit der Zuschauer verantwortlich war. Der Vorwurf gegen ihn: Totschlag. Sein Verhalten habe substanziell zum Tod der 96 Menschen beigetragen, «die ihr Leben auf so tragische und unnötige Weise verloren», heisst es im CPS-Untersuchungsbericht.

Sir Norman Bettison, zum Zeitpunkt der Hillsborough-Tragödie Inspektor der Polizei von South Yorkshire, muss sich wegen Verfehlungen in vier Punkten verantworten. «Mit Blick auf seine Rolle als höherer Polizeibeamter werden wir die Jury fragen, ob sein Fehlverhalten so gravierend war, dass man von einem Missbrauch des öffentlichen Vertrauens reden kann», erklärte Sue Hemming am Mittwoch.

Den Angehörigen der Opfer überbrachte Hemming die Kunde des bevorstehenden Prozesses persönlich. «Es ist ein Gefühl der Erleichterung für uns. Nun müssen wir warten und sehen, was herauskommt», sagte Leo Fallon, der Schwager des in Hillsborough mit nur 23 Jahren zu Tode gekommenen Andrew Sefton. Fallon betonte aber auch, dass es bis zu diesem Moment viel zu lange gedauert habe. «Wäre es schneller gegangen, hätte das den Schmerz vieler gemildert.»

Die erste Hillsborough-Untersuchung hatte 1991 mit der lapidaren Behauptung geendet, dass niemand für die Vorfälle verantwortlich gemacht werden könne. Dagegen hatten vor allem Fans, Spieler und Führung des FC Liverpool immer wieder mit Demonstrationen und Gedenkanlässen opponiert. 2012 hob ein Gericht das 91er-Urteil schliesslich auf und ordnete eine neue Untersuchung an. (ak)